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ОСАГО исключили из перечня документов для регистрации автомобилей - 01.03.2025, ПРАЙМ
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ОСАГО исключили из перечня документов для регистрации автомобилей
ОСАГО исключили из перечня документов для регистрации автомобилей - 01.03.2025, ПРАЙМ
ОСАГО исключили из перечня документов для регистрации автомобилей
Полис ОСАГО с 1 марта исключается в России из перечня обязательных документов для регистрации автомобилей. | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T00:21+0300
2025-03-01T00:21+0300
бизнес
экономика
россия
москва
рф
владимир путин
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Полис ОСАГО с 1 марта исключается в России из перечня обязательных документов для регистрации автомобилей. Ранее соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Закон исключает полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца. Кроме того, в закон об ОСАГО и в закон о безопасности дорожного движения вносятся изменения, исключающие обязанность заключать договоры ОСАГО до совершения регистрационных действий. Также устанавливается, что государственный учет транспортного средства прекращается по заявлению владельца машины в отношении находящегося в розыске похищенного или угнанного авто. Помимо этого, при продаже автомобиля владелец сможет сразу снимать его с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения в ведомство.
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бизнес, россия, москва, рф, владимир путин
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Владимир Путин
00:21 01.03.2025
 
ОСАГО исключили из перечня документов для регистрации автомобилей

Полис ОСАГО исключили из перечня обязательных документов для регистрации автомобилей

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Полис ОСАГО с 1 марта исключается в России из перечня обязательных документов для регистрации автомобилей.
Ранее соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Закон исключает полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца. Кроме того, в закон об ОСАГО и в закон о безопасности дорожного движения вносятся изменения, исключающие обязанность заключать договоры ОСАГО до совершения регистрационных действий.
Также устанавливается, что государственный учет транспортного средства прекращается по заявлению владельца машины в отношении находящегося в розыске похищенного или угнанного авто. Помимо этого, при продаже автомобиля владелец сможет сразу снимать его с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения в ведомство.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАРФВладимир Путин
 
 
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