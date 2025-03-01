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Граждане РФ смогут оформить квалифицированную электронную подпись в Ереване - 01.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Граждане РФ смогут оформить квалифицированную электронную подпись в Ереване
Граждане РФ смогут оформить квалифицированную электронную подпись в Ереване - 01.03.2025, ПРАЙМ
Граждане РФ смогут оформить квалифицированную электронную подпись в Ереване
Проживающие в Армении граждане России могут оформить квалифицированную электронную подпись в Ереване, сообщает представительство Россотрудничества в республике. | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T20:13+0300
2025-03-01T20:14+0300
экономика
россотрудничество
россияне
электронная подпись
ереван
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ЕРЕВАН, 1 мар – ПРАЙМ. Проживающие в Армении граждане России могут оформить квалифицированную электронную подпись в Ереване, сообщает представительство Россотрудничества в республике. "Россияне, проживающие в Армении, теперь могут оформить квалифицированную электронную подпись (КЭП) в Ереване. Точка оформления уже открыта по адресу: город Ереван, улица Аргишти, дом 7 (здание Дома Москвы – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства Россотрудничества в Армении. Уточняется, что запись на прием осуществляется заранее. Для того, чтобы оставить заявку на получение электронной подписи потребуются только данные паспорта, идентификационный номер налогоплательщика и страховой номер индивидуального лицевого счета. А для прохождения процедуры идентификации в точке выдачи — один из документов, подтверждающих личность: паспорт или загранпаспорт. В сообщении отмечается, что с КЭП можно подписывать документы, пользоваться госуслугами и работать с российскими организациями дистанционно, без необходимости выезда из страны.
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россотрудничество, россияне, электронная подпись, ереван
Экономика, Россотрудничество, россияне, электронная подпись, Ереван
20:13 01.03.2025 (обновлено: 20:14 01.03.2025)
 
Граждане РФ смогут оформить квалифицированную электронную подпись в Ереване

Посольство: граждане России получили возможность оформить КЭП в Ереване

© fotolia.com / evalizЕреван
Ереван - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
© fotolia.com / evaliz
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ЕРЕВАН, 1 мар – ПРАЙМ. Проживающие в Армении граждане России могут оформить квалифицированную электронную подпись в Ереване, сообщает представительство Россотрудничества в республике.
"Россияне, проживающие в Армении, теперь могут оформить квалифицированную электронную подпись (КЭП) в Ереване. Точка оформления уже открыта по адресу: город Ереван, улица Аргишти, дом 7 (здание Дома Москвы – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства Россотрудничества в Армении.
Уточняется, что запись на прием осуществляется заранее. Для того, чтобы оставить заявку на получение электронной подписи потребуются только данные паспорта, идентификационный номер налогоплательщика и страховой номер индивидуального лицевого счета. А для прохождения процедуры идентификации в точке выдачи — один из документов, подтверждающих личность: паспорт или загранпаспорт.
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В сообщении отмечается, что с КЭП можно подписывать документы, пользоваться госуслугами и работать с российскими организациями дистанционно, без необходимости выезда из страны.
 
ЭкономикаРоссотрудничествороссиянеэлектронная подписьЕреван
 
 
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