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Граждане РФ смогут оформить квалифицированную электронную подпись в Ереване

Граждане РФ смогут оформить квалифицированную электронную подпись в Ереване - 01.03.2025, ПРАЙМ

Граждане РФ смогут оформить квалифицированную электронную подпись в Ереване

Проживающие в Армении граждане России могут оформить квалифицированную электронную подпись в Ереване, сообщает представительство Россотрудничества в республике. | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T20:13+0300

2025-03-01T20:13+0300

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россотрудничество

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электронная подпись

ереван

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ЕРЕВАН, 1 мар – ПРАЙМ. Проживающие в Армении граждане России могут оформить квалифицированную электронную подпись в Ереване, сообщает представительство Россотрудничества в республике. "Россияне, проживающие в Армении, теперь могут оформить квалифицированную электронную подпись (КЭП) в Ереване. Точка оформления уже открыта по адресу: город Ереван, улица Аргишти, дом 7 (здание Дома Москвы – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства Россотрудничества в Армении. Уточняется, что запись на прием осуществляется заранее. Для того, чтобы оставить заявку на получение электронной подписи потребуются только данные паспорта, идентификационный номер налогоплательщика и страховой номер индивидуального лицевого счета. А для прохождения процедуры идентификации в точке выдачи — один из документов, подтверждающих личность: паспорт или загранпаспорт. В сообщении отмечается, что с КЭП можно подписывать документы, пользоваться госуслугами и работать с российскими организациями дистанционно, без необходимости выезда из страны.

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россотрудничество, россияне, электронная подпись, ереван