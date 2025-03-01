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В Азербайджане закрыли все морские порты - 01.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Азербайджане закрыли все морские порты
В Азербайджане закрыли все морские порты - 01.03.2025, ПРАЙМ
В Азербайджане закрыли все морские порты
Введен запрет на прием и выпуск судов из всех морских портов Азербайджана из-за погодных условий, сообщает со ссылкой на государственное агентство морского и... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T22:10+0300
2025-03-01T22:10+0300
экономика
морские порты
закрытие
неблагоприятные погодные условия
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БАКУ, 1 мар – ПРАЙМ. Введен запрет на прием и выпуск судов из всех морских портов Азербайджана из-за погодных условий, сообщает со ссылкой на государственное агентство морского и портового транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта республики местное агентство Репорт. "Наши (государственного агентства морского и портового транспорта Азербайджана – ред.) специалисты перешли на усиленный режим работы. В настоящее время введен запрет на прием и выход судов из всех морских портов Азербайджана. Ожидается усиление северо-западного и северного ветра в акватории Каспийского моря, местами порывы ветра будут достигать 30 метров в секунду, а высота волн - до 5,5 метров. С учетом сложных погодных условий все находящиеся в море суда размещены в специальных убежищах и находятся под постоянным контролем со стороны операторов", - говорится в сообщении. На всей территории Азербайджана сохраняется снежная и морозная погода. Минимальная температура воздуха в Баку составила четыре градуса мороза, в различных районах до минус 20 градусов. Максимальная высота снежного покрова зафиксирована в Гахском районе на уровне более одного метра.
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морские порты, закрытие, неблагоприятные погодные условия
Экономика, морские порты, закрытие, неблагоприятные погодные условия
22:10 01.03.2025
 
В Азербайджане закрыли все морские порты

Репорт: в Азербайджане из-за погодных условий закрыли все морские порты

© fotolia.com / Lulla%флаг Азербайджана
%флаг Азербайджана - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
© fotolia.com / Lulla
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БАКУ, 1 мар – ПРАЙМ. Введен запрет на прием и выпуск судов из всех морских портов Азербайджана из-за погодных условий, сообщает со ссылкой на государственное агентство морского и портового транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта республики местное агентство Репорт.
"Наши (государственного агентства морского и портового транспорта Азербайджана – ред.) специалисты перешли на усиленный режим работы. В настоящее время введен запрет на прием и выход судов из всех морских портов Азербайджана. Ожидается усиление северо-западного и северного ветра в акватории Каспийского моря, местами порывы ветра будут достигать 30 метров в секунду, а высота волн - до 5,5 метров. С учетом сложных погодных условий все находящиеся в море суда размещены в специальных убежищах и находятся под постоянным контролем со стороны операторов", - говорится в сообщении.
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На всей территории Азербайджана сохраняется снежная и морозная погода. Минимальная температура воздуха в Баку составила четыре градуса мороза, в различных районах до минус 20 градусов. Максимальная высота снежного покрова зафиксирована в Гахском районе на уровне более одного метра.
 
Экономикаморские портызакрытиенеблагоприятные погодные условия
 
 
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