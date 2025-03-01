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В Азербайджане закрыли все морские порты

В Азербайджане закрыли все морские порты - 01.03.2025, ПРАЙМ

В Азербайджане закрыли все морские порты

Введен запрет на прием и выпуск судов из всех морских портов Азербайджана из-за погодных условий, сообщает со ссылкой на государственное агентство морского и... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T22:10+0300

2025-03-01T22:10+0300

2025-03-01T22:10+0300

экономика

морские порты

закрытие

неблагоприятные погодные условия

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БАКУ, 1 мар – ПРАЙМ. Введен запрет на прием и выпуск судов из всех морских портов Азербайджана из-за погодных условий, сообщает со ссылкой на государственное агентство морского и портового транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта республики местное агентство Репорт. "Наши (государственного агентства морского и портового транспорта Азербайджана – ред.) специалисты перешли на усиленный режим работы. В настоящее время введен запрет на прием и выход судов из всех морских портов Азербайджана. Ожидается усиление северо-западного и северного ветра в акватории Каспийского моря, местами порывы ветра будут достигать 30 метров в секунду, а высота волн - до 5,5 метров. С учетом сложных погодных условий все находящиеся в море суда размещены в специальных убежищах и находятся под постоянным контролем со стороны операторов", - говорится в сообщении. На всей территории Азербайджана сохраняется снежная и морозная погода. Минимальная температура воздуха в Баку составила четыре градуса мороза, в различных районах до минус 20 градусов. Максимальная высота снежного покрова зафиксирована в Гахском районе на уровне более одного метра.

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морские порты, закрытие, неблагоприятные погодные условия