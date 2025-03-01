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Посол Казахстана рассказал о сотрудничестве с Россией - 01.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Посол Казахстана рассказал о сотрудничестве с Россией
Посол Казахстана рассказал о сотрудничестве с Россией - 01.03.2025, ПРАЙМ
Посол Казахстана рассказал о сотрудничестве с Россией
Несмотря на санкционное давление, Казахстану и России удаётся поддерживать и даже наращивать сложившийся уровень торгово-экономического сотрудничества, заявил... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T06:21+0300
2025-03-01T06:21+0300
экономика
россия
мировая экономика
казахстан
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Несмотря на санкционное давление, Казахстану и России удаётся поддерживать и даже наращивать сложившийся уровень торгово-экономического сотрудничества, заявил посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. "Несмотря на санкционное давление, Казахстану и России удаётся поддерживать и даже наращивать сложившийся уровень торгово-экономического сотрудничества. И рекордные цифры товарооборота в последние годы – тому подтверждение. Так, в 2023, 2024 годах товарооборот между нашими странами составил 27 миллиардов долларов", - заявил Абаев РИА Новости. Кроме того, отметил он, в Казахстане действует 21 тысяч предприятий с российским участием, а в рамках промышленной кооперации реализуется около 170 совместных казахстанско-российских проектов. Полный текст интервью читайте на ria.ru 2 марта в 10.00
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россия, мировая экономика, казахстан
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КАЗАХСТАН
06:21 01.03.2025
 
Посол Казахстана рассказал о сотрудничестве с Россией

Посол Абаев: несмотря на санкции, Казахстан и Россия нарастили товарооборот

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Несмотря на санкционное давление, Казахстану и России удаётся поддерживать и даже наращивать сложившийся уровень торгово-экономического сотрудничества, заявил посол Казахстана в РФ Даурен Абаев.
"Несмотря на санкционное давление, Казахстану и России удаётся поддерживать и даже наращивать сложившийся уровень торгово-экономического сотрудничества. И рекордные цифры товарооборота в последние годы – тому подтверждение. Так, в 2023, 2024 годах товарооборот между нашими странами составил 27 миллиардов долларов", - заявил Абаев РИА Новости.
Кроме того, отметил он, в Казахстане действует 21 тысяч предприятий с российским участием, а в рамках промышленной кооперации реализуется около 170 совместных казахстанско-российских проектов.
Полный текст интервью читайте на ria.ru 2 марта в 10.00
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКАЗАХСТАН
 
 
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