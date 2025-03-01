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Посол Казахстана рассказал о сотрудничестве с Россией

Посол Казахстана рассказал о сотрудничестве с Россией - 01.03.2025, ПРАЙМ

Посол Казахстана рассказал о сотрудничестве с Россией

Несмотря на санкционное давление, Казахстану и России удаётся поддерживать и даже наращивать сложившийся уровень торгово-экономического сотрудничества, заявил... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T06:21+0300

2025-03-01T06:21+0300

2025-03-01T06:21+0300

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Несмотря на санкционное давление, Казахстану и России удаётся поддерживать и даже наращивать сложившийся уровень торгово-экономического сотрудничества, заявил посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. "Несмотря на санкционное давление, Казахстану и России удаётся поддерживать и даже наращивать сложившийся уровень торгово-экономического сотрудничества. И рекордные цифры товарооборота в последние годы – тому подтверждение. Так, в 2023, 2024 годах товарооборот между нашими странами составил 27 миллиардов долларов", - заявил Абаев РИА Новости. Кроме того, отметил он, в Казахстане действует 21 тысяч предприятий с российским участием, а в рамках промышленной кооперации реализуется около 170 совместных казахстанско-российских проектов. Полный текст интервью читайте на ria.ru 2 марта в 10.00

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россия, мировая экономика, казахстан