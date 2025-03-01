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В Приднестровье допустили эскалацию на фоне скандала в Белом доме

В Приднестровье допустили эскалацию на фоне скандала в Белом доме - 01.03.2025, ПРАЙМ

В Приднестровье допустили эскалацию на фоне скандала в Белом доме

В Приднестровье и Молдавии возможна эскалация на фоне скандала в Белом доме, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T00:33+0300

2025-03-01T00:33+0300

2025-03-01T00:33+0300

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ТИРАСПОЛЬ, 1 мар - ПРАЙМ. В Приднестровье и Молдавии возможна эскалация на фоне скандала в Белом доме, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. Ранее Белый дом сообщил, что после публичной перепалки между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом соглашение по редкоземельным металлам не было подписано. Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного, совместная пресс-конференция была отменена. Трамп после разговора заявил, что Зеленский проявил неуважение и не готов к миру. "Не исключено, что кишинёвский режим по указке европейских глобалистов начнёт накалять обстановку на Днестре на фоне размолвки между Зеленским и Трампом. В ближайшее время возможна новая газовая схватка между Кишинёвом и Тирасполем", - сказал Сафонов. Депутат ПМР обратил внимание на то, что президент Молдавии Майя Санду на фоне событий в Вашингтоне во время встречи президентов США и Украины "пошла против американцев и демонстративно поддержала Владимира Зеленского". Он напомнил, что точно также поступили лидеры Франции и Польши. "Это только подтверждает многочисленные данные, что в противостоянии команды Дональда Трампа и глобалистов, которые сейчас окопались в руководстве ЕС, а также в руководстве Лондона и Парижа, Майя Санду безоговорочно поддерживает последних. Это чревато по указанию глобалистских кураторов президента Молдовы обострением ситуации на Днестре", - отметил Сафонов. Депутат ПМР также сообщил, что сейчас в СМИ активно обсуждается законопроект Молдавии, согласно которому Приднестровье может быть лишено права выбирать себе поставщика газа. По его словам, это способно еще сильнее накалить ситуацию в отношениях Кишинева и Тирасполя. "Смею предположить, что глобалисты решили нанести удар и Москве, и Вашингтону через создание новой точки напряжённости. Это показывает абсолютную марионеточность правящего режима в Молдове. Это особенно опасно, если ЕС и Великобритания решат втянуть Молдову в войну против России и Приднестровья на Днестре", - добавил Сафонов. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, общество , молдавия, приднестровье, кишинев, владимир зеленский, дональд трамп, майя санду, ес