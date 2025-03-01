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"Яндекс Путешествия" назвали топ-7 лучших мест в России для встречи весны

"Яндекс Путешествия" назвали топ-7 лучших мест в России для встречи весны - 01.03.2025, ПРАЙМ

"Яндекс Путешествия" назвали топ-7 лучших мест в России для встречи весны

Встретить весну во всей красе можно в Калмыкии, где степи уже в марте-апреле покрываются ковром из цветов, за пробуждением природы особенно интересно наблюдать... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T09:45+0300

2025-03-01T09:45+0300

2025-03-01T09:45+0300

"яндекс.путешествия"

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россия

калининград

калмыкия

путешествия

весна

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Встретить весну во всей красе можно в Калмыкии, где степи уже в марте-апреле покрываются ковром из цветов, за пробуждением природы особенно интересно наблюдать и в Калининграде, а также в Кабардино-Балкарии, Кисловодске, Ессентуках, Абрау-Дюрсо и в Ялте, рассказали РИА Новости в "Яндекс Путешествиях". "В марте-апреле степи Калмыкии покрываются ковром из цветов. Первые просыпаются белые подснежники, затем зацветают желтые тюльпаны Биберштейна и красные тюльпаны Шренка. Начало весны – лучшее время, чтобы увидеть это природное чудо, так как уже к маю степь начинает выгорать. Элиста, столица Калмыкии, станет отличной отправной точкой для путешествия по цветущим степям. Здесь можно познакомиться с буддийской культурой, посетить золотую обитель Будды Шакьямуни и прогуляться по живописным окрестностям", - рассказали в сервисе. В Элисту можно прилететь прямым рейсом из Москвы, чтобы добраться из других городов воздушным путем, нужно сделать пересадку в столице. Альтернативный и удобный способ – автобус: из крупных городов курсируют как прямые, так и транзитные рейсы. Планируя поездку в Элисту в марте, стоит рассчитывать на среднюю стоимость ночи в отелях и апартаментах города в 3 900 рублей, уточнили эксперты. Еще одна точка притяжения - Калининград. Весной там можно увидеть анемоны, гиацинты и крокусы, пройтись по уютным европейским улочкам и посетить Ботанический сад или Рыбную деревню - исторический район с живописной архитектурой. "Морской воздух и близость Балтики делают Калининград идеальным местом для весенней прогулки. На Куршской косе в это время цветут подснежники, фиалки и веснянка, создавая эффект "покрывала". А поездка к морю в Зеленогорск, Светлогорск или Янтарный станет отличным дополнением к этому путешествию", - уверены в "Яндекс Путешествиях". В начале марта начинает теплеть и в Краснодарском крае. "Особенно прекрасен в это время Абрау-Дюрсо, который часто называют "маленькой Швейцарией". Теплая погода пробуждает природу: газоны пестрят чистяком и одуванчиками, а прогулки вдоль живописного озера становятся невероятно приятными. На набережной разливается аромат цветущих фруктовых деревьев и магнолий, распускаются первые тюльпаны. Здесь можно не только насладиться красотой природы, но и заняться активностями на любой вкус: йога-туры, водные развлечения, велопрогулки", - отметили эксперты. Говоря о дороге, в сервисе сообщили, что добраться до Калининграда можно самолетом. В марте средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах города составит 8 000 рублей, а в Калининградской области - 7 150 рублей. А вот в Абрау-Дюрсо удобнее всего ехать из Новороссийска на автомобиле, маршрутном такси или автобусе – транспорт ходит ежедневно. Поскольку в Новороссийске нет аэропорта, из крупных городов туда можно добраться без пересадок только на поезде. В марте средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах Краснодарского края составит 6 950 рублей. НА КАВКАЗ И В КРЫМ Весной Кабардино-Балкария становится идеальным местом для тех, кто хочет насладиться горными пейзажами. "В это время года в Чегемском ущелье распускаются первые цветы, а водопады становятся полноводнее. Весной ущелье Адыр-Су и альплагерь Уллу-Тау выглядят особенно красиво. Здесь можно прогуляться по цветущим альпийским лугам и полюбоваться видом на гору Уллу-Тау. В Нальчике же весной стоит посетить Атажукинский сад, один из крупнейших парков Европы, утопающий в зелени и цветах", - отметили в "Яндекс Путешествиях". Утопают в зелени весной и Ессентуки. "В апреле начинают зацветать магнолии, яблони и вишни. Помимо прогулок по зеленым паркам, туристы могут пройти оздоровительные процедуры в местных санаториях. Ессентуки славятся своими минеральными источниками, и весна - отличное время для того, чтобы сочетать отдых и лечение. Прогулки по курортному парку и посещение питьевых галерей сделают этот сезон особенно приятным", - рассказали в сервисе. Что касается дороги, то в Нальчик можно добраться авиарейсом с пересадкой в Москве или поездом. Путешественникам, которые отправятся в Кабардино-Балкарию в марте, в среднем ночь в отелях и апартаментах республики обойдется в 8 900 рублей. А вот ближайший к Ессентукам аэропорт находится в Минеральных Водах. Так что лететь лучше сначала туда, а потом до города можно добраться на машине. Кроме того, до Ессентуков курсируют прямые поезда, а из Москвы можно добраться и на автобусе. Средняя цена за ночь в отелях и апартаментах Ставропольского края в марте ожидается на уровне 5 900 рублей, сообщили в компании. Весна в Кисловодске - это время цветущих садов и прогулок по живописным паркам. "Уже в марте появляются первые цветы, а к апрелю сады утопают в цвету и воздух наполняется нежными ароматами яблонь, миндаля и сирени. Город словно просыпается от зимней спячки. Одним из главных природных сокровищ города является Курортный парк, основанный в 1823 году. Помимо прогулок по парку, стоит посетить "Замок коварства и любви" или исследовать курортный регион Кавказских Минеральных Вод", - рассказали эксперты. Как и в Ессентуках, аэропорт в Кисловодске отсутствует, поэтому ближайший пункт прилета – Минеральные Воды. Оттуда можно добраться до города на другом транспорте. Прямое сообщение с Кисловодском обеспечивает только железнодорожный транспорт. В Ставропольском крае в марте средняя стоимость ночи в гостиницах и апартаментах оценивается в 5 900 рублей, говорится в сообщении. Встретить весну можно и в Ялте, которая в это время года превращается в один из самых живописных уголков Крыма. "Уже в марте начинают цвести магнолии, миндаль и алыча, а улицы города наполняются ароматами весенних цветов. Благодаря мягкому климату весной здесь можно наслаждаться прогулками по набережной и отдыхом на свежем воздухе. Особое внимание стоит уделить Никитскому ботаническому саду, где весной распускаются сотни видов тюльпанов и ирисов", - отметили в "Яндекс Путешествиях". Прямого железнодорожного сообщения с крупными городами у Ялты нет, добраться поездом можно с пересадкой в Симферополе. Альтернативный вариант – поездка на автомобиле. Средняя стоимость одной ночи в отелях и апартаментах Крыма в марте составит 6 300 рублей, заключили в сообщении.

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