https://1prime.ru/20250301/putin-855378173.html

"Настоящий альфа-самец". На Западе проанализировали язык тела Путина

"Настоящий альфа-самец". На Западе проанализировали язык тела Путина - 01.03.2025, ПРАЙМ

"Настоящий альфа-самец". На Западе проанализировали язык тела Путина

Президент РФ Владимир Путин — настоящий пример альфа-самца. С помощью прекрасно отточенного языка тела и "дикой энергетики" он всегда излучает силу и... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T14:56+0300

2025-03-01T14:56+0300

2025-03-01T15:01+0300

политика

владимир путин

лидерство

экспертное мнение

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин — настоящий пример альфа-самца. С помощью прекрасно отточенного языка тела и "дикой энергетики" он всегда излучает силу и непоколебимую уверенность. Об этом, захлебываясь от восторга и склоняясь в нижайшем почтении, рассказывают авторы сюжета YouTube-канала FatherLand.Как бы ни относились к российскому лидеру, утверждается в сюжете, он - "самый настоящий альфа-самец и живое воплощение непреодолимой силы, которая играет исключительно по собственным правилам".Язык тела даже президента США Дональда Трамп, как "прочитали" авторы, в присутствии Путина демонстрировал оборонительную позицию, почтительность "и в чем-то даже покорность". "Твердые, но контролируемые рукопожатия" двух лидеров на саммите в Хельсинки в 2018 году не оставляют сомнений: "главный здесь Путин", говорится в сюжете. Как подчеркивается, Путин держался настолько властно, что "даже человек из списка наиболее влиятельных в мире казался на его фоне нерешительным".В материале обращается внимание и на то, как президент России проводит свои отпуска, то катаясь на лошади с обнаженным торсом, то удя рыбу в студеных реках, то совершая прогулки на военном катере. И все это, как уверяют авторы канала, чтобы лишний раз продемонстрировать свою брутальность.Не остались без внимания и игра российского президента на рояле, и его "выдающиеся танцевальные способности" - ведь он вальсировал с главой МИД Австрии на ее свадьбе, а также владение английским и немецким языками, которым, говорится с некоторым сожалением, Путин очень редко пользуется."Если где-то и существует настоящий Джеймс Бонд, то это определенно Путин", - подытоживают авторы сюжета, добавляя, что его манера держатся на публике "формирует его репутацию одного из наиболее загадочных и могущественных лидеров современности".

https://1prime.ru/20250227/peregovory-855317800.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, лидерство, экспертное мнение