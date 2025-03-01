Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России вступит в силу закон о самозапрете на кредиты и займы - 01.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250301/rossija-855368608.html
В России вступит в силу закон о самозапрете на кредиты и займы
В России вступит в силу закон о самозапрете на кредиты и займы - 01.03.2025, ПРАЙМ
В России вступит в силу закон о самозапрете на кредиты и займы
Закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы вступает в силу с 1 марта 2025 года. Закон разработан в целях защиты граждан от... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T00:18+0300
2025-03-01T00:18+0300
банки
финансы
экономика
москва
госдума
кпрф
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855368608.jpg?1740777491
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы вступает в силу с 1 марта 2025 года. Закон разработан в целях защиты граждан от мошенничества – например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии. Чтобы защититься от мошенников, россияне смогут установить в своей кредитной истории запрет на заключение с банками и микрофинансовыми организациями договоров на выдачу им потребительских кредитов или займов, а также снять такой запрет. Эти нормы не будут распространяться на ипотечные кредиты, автокредиты, а также на образовательные кредиты с господдержкой и другие обязательства, сопровождаемые залогом. Механизм самозапрета будет распространяться в том числе на кредитные карты, также под ограничение должны попасть сервисы рассрочки, сообщал РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ). Для установления (снятия) запрета гражданин сможет бесплатно любое количество раз подать соответствующее заявление во все квалифицированные бюро кредитных историй (КБКИ) через многофункциональный центр (МФЦ), причем независимо от места жительства или пребывания, или через единый портал "Госуслуг". Возможность подачи заявления через МФЦ должна быть обеспечена со дня доработки и настройки его автоматизированной информсистемы, но не позднее 1 сентября 2025 года. Обязательным условием для реализации механизма самозапрета станет использование ИНН: он должен быть указан в поданном заявлении наряду с другими сведениями и использоваться КБКИ для проверки его соответствия сведениям из госинформсистемы ФНС России. Если проверка проведена один раз, повторные проверки КБКИ могут не проводить. В зависимости от времени подачи заявления (до или после 22.00) информация о введении (снятии) запрета должна быть внесена в кредитную историю в день его подачи или на следующий день. Сам запрет начнет действовать на следующий день после включения информации о нем в кредитную историю. А снятие запрета произойдет на второй день после включения информации о нем в кредитную историю. До заключения договора с физлицом банки и МФО должны будут запросить во всех КБКИ информацию о наличии запрета и отказать в кредите, если такой запрет установлен. При наличии действующего самозапрета кредитные и микрофинансовые организации обязаны отказывать в заключении договора займа, в случае нарушения данного требования кредитор теряет право требования исполнения обязательств по такому договору, а гражданин может исключить соответствующую запись из своей кредитной истории, а также потребовать признания договора недействительным.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, москва, госдума, кпрф, фнс россии
Банки, Финансы, Экономика, МОСКВА, Госдума, КПРФ, ФНС России
00:18 01.03.2025
 
В России вступит в силу закон о самозапрете на кредиты и займы

Закон о самозапрете на кредиты и займы вступает в силу с 1 марта 2025 года

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы вступает в силу с 1 марта 2025 года. Закон разработан в целях защиты граждан от мошенничества – например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии.
Чтобы защититься от мошенников, россияне смогут установить в своей кредитной истории запрет на заключение с банками и микрофинансовыми организациями договоров на выдачу им потребительских кредитов или займов, а также снять такой запрет. Эти нормы не будут распространяться на ипотечные кредиты, автокредиты, а также на образовательные кредиты с господдержкой и другие обязательства, сопровождаемые залогом.
Механизм самозапрета будет распространяться в том числе на кредитные карты, также под ограничение должны попасть сервисы рассрочки, сообщал РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ).
Для установления (снятия) запрета гражданин сможет бесплатно любое количество раз подать соответствующее заявление во все квалифицированные бюро кредитных историй (КБКИ) через многофункциональный центр (МФЦ), причем независимо от места жительства или пребывания, или через единый портал "Госуслуг". Возможность подачи заявления через МФЦ должна быть обеспечена со дня доработки и настройки его автоматизированной информсистемы, но не позднее 1 сентября 2025 года.
Обязательным условием для реализации механизма самозапрета станет использование ИНН: он должен быть указан в поданном заявлении наряду с другими сведениями и использоваться КБКИ для проверки его соответствия сведениям из госинформсистемы ФНС России. Если проверка проведена один раз, повторные проверки КБКИ могут не проводить.
В зависимости от времени подачи заявления (до или после 22.00) информация о введении (снятии) запрета должна быть внесена в кредитную историю в день его подачи или на следующий день. Сам запрет начнет действовать на следующий день после включения информации о нем в кредитную историю. А снятие запрета произойдет на второй день после включения информации о нем в кредитную историю.
До заключения договора с физлицом банки и МФО должны будут запросить во всех КБКИ информацию о наличии запрета и отказать в кредите, если такой запрет установлен. При наличии действующего самозапрета кредитные и микрофинансовые организации обязаны отказывать в заключении договора займа, в случае нарушения данного требования кредитор теряет право требования исполнения обязательств по такому договору, а гражданин может исключить соответствующую запись из своей кредитной истории, а также потребовать признания договора недействительным.
 
ЭкономикаБанкиФинансыМОСКВАГосдумаКПРФФНС России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала