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В России вступит в силу закон о самозапрете на кредиты и займы

В России вступит в силу закон о самозапрете на кредиты и займы - 01.03.2025, ПРАЙМ

В России вступит в силу закон о самозапрете на кредиты и займы

Закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы вступает в силу с 1 марта 2025 года. Закон разработан в целях защиты граждан от... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T00:18+0300

2025-03-01T00:18+0300

2025-03-01T00:18+0300

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы вступает в силу с 1 марта 2025 года. Закон разработан в целях защиты граждан от мошенничества – например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии. Чтобы защититься от мошенников, россияне смогут установить в своей кредитной истории запрет на заключение с банками и микрофинансовыми организациями договоров на выдачу им потребительских кредитов или займов, а также снять такой запрет. Эти нормы не будут распространяться на ипотечные кредиты, автокредиты, а также на образовательные кредиты с господдержкой и другие обязательства, сопровождаемые залогом. Механизм самозапрета будет распространяться в том числе на кредитные карты, также под ограничение должны попасть сервисы рассрочки, сообщал РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ). Для установления (снятия) запрета гражданин сможет бесплатно любое количество раз подать соответствующее заявление во все квалифицированные бюро кредитных историй (КБКИ) через многофункциональный центр (МФЦ), причем независимо от места жительства или пребывания, или через единый портал "Госуслуг". Возможность подачи заявления через МФЦ должна быть обеспечена со дня доработки и настройки его автоматизированной информсистемы, но не позднее 1 сентября 2025 года. Обязательным условием для реализации механизма самозапрета станет использование ИНН: он должен быть указан в поданном заявлении наряду с другими сведениями и использоваться КБКИ для проверки его соответствия сведениям из госинформсистемы ФНС России. Если проверка проведена один раз, повторные проверки КБКИ могут не проводить. В зависимости от времени подачи заявления (до или после 22.00) информация о введении (снятии) запрета должна быть внесена в кредитную историю в день его подачи или на следующий день. Сам запрет начнет действовать на следующий день после включения информации о нем в кредитную историю. А снятие запрета произойдет на второй день после включения информации о нем в кредитную историю. До заключения договора с физлицом банки и МФО должны будут запросить во всех КБКИ информацию о наличии запрета и отказать в кредите, если такой запрет установлен. При наличии действующего самозапрета кредитные и микрофинансовые организации обязаны отказывать в заключении договора займа, в случае нарушения данного требования кредитор теряет право требования исполнения обязательств по такому договору, а гражданин может исключить соответствующую запись из своей кредитной истории, а также потребовать признания договора недействительным.

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банки, финансы, москва, госдума, кпрф, фнс россии