https://1prime.ru/20250301/rossija-855368786.html
В России могут открыть специальные рублевые счета для иноагентов
В России могут открыть специальные рублевые счета для иноагентов - 01.03.2025, ПРАЙМ
В России могут открыть специальные рублевые счета для иноагентов
Более 500 иноагентам-физлицам могут открыть специальные рублёвые счета для зачисления на них получаемых в России средств, сообщил глава комитета ГД по... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T00:21+0300
2025-03-01T00:21+0300
2025-03-01T00:21+0300
финансы
россия
банки
рф
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855368786.jpg?1740777677
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Более 500 иноагентам-физлицам могут открыть специальные рублёвые счета для зачисления на них получаемых в России средств, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
"Такие счета могут быть открыты в отношении свыше 500 физических лиц - иноагентов. Почти 40% из них находятся за рубежом. Среди них, по данным Минюста России, 42 представителя культуры, 50 политиков, 152 блогера и журналиста и т.д. Кстати говоря, с этого счета могут быть списаны деньги по долгам перед государством, алиментам и иным обязательствам. Закон предусматривает и взыскание штрафов со спецсчёта. А общая сумма штрафов только по ст.19.34 КоАП РФ за нарушение порядка деятельности иноагента составила 22 025 000 рублей", - написал он в своем Telegram-канале.
Пискарев напомнил, что в субботу вступает в силу закон, согласно которому для иностранных агентов вводятся специальные рублёвые счета. Он отметил, что на них будут зачислять получаемые иноагентами в России средства, в том числе причитающиеся им от использования результатов интеллектуальной деятельности, продажи и сдачи в аренду недвижимости и транспортных средств, передачи исключительных прав, а также процентов по вкладам и ряда других доходов. Снять со спецсчета и использовать эти деньги они смогут только тогда, когда утратят статус иноагента.
По его словам, главная цель введения таких мер – лишить иноагентов в РФ "кормовой базы" для ведения подрывной деятельности и поддержки киевского режима.
"Очередной пакет инициатив по защите суверенитета от иностранного вмешательства будет рассмотрен на следующей неделе", - заключил Пискарев.
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, банки, рф, москва
Финансы, РОССИЯ, Банки, РФ, МОСКВА
В России могут открыть специальные рублевые счета для иноагентов
Пискарев: более 500 иноагентам-физлицам могут открыть специальные рублевые счета
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Более 500 иноагентам-физлицам могут открыть специальные рублёвые счета для зачисления на них получаемых в России средств, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
"Такие счета могут быть открыты в отношении свыше 500 физических лиц - иноагентов. Почти 40% из них находятся за рубежом. Среди них, по данным Минюста России, 42 представителя культуры, 50 политиков, 152 блогера и журналиста и т.д. Кстати говоря, с этого счета могут быть списаны деньги по долгам перед государством, алиментам и иным обязательствам. Закон предусматривает и взыскание штрафов со спецсчёта. А общая сумма штрафов только по ст.19.34 КоАП РФ за нарушение порядка деятельности иноагента составила 22 025 000 рублей", - написал он в своем Telegram-канале.
Пискарев напомнил, что в субботу вступает в силу закон, согласно которому для иностранных агентов вводятся специальные рублёвые счета. Он отметил, что на них будут зачислять получаемые иноагентами в России средства, в том числе причитающиеся им от использования результатов интеллектуальной деятельности, продажи и сдачи в аренду недвижимости и транспортных средств, передачи исключительных прав, а также процентов по вкладам и ряда других доходов. Снять со спецсчета и использовать эти деньги они смогут только тогда, когда утратят статус иноагента.
По его словам, главная цель введения таких мер – лишить иноагентов в РФ "кормовой базы" для ведения подрывной деятельности и поддержки киевского режима.
"Очередной пакет инициатив по защите суверенитета от иностранного вмешательства будет рассмотрен на следующей неделе", - заключил Пискарев.