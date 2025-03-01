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В России вступил в силу закон о механизме эскроу-счетов для ИЖС

В России вступил в силу закон о механизме эскроу-счетов для ИЖС - 01.03.2025, ПРАЙМ

В России вступил в силу закон о механизме эскроу-счетов для ИЖС

В России с 1 марта вступил в силу закон о механизме эскроу-счетов для объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T00:30+0300

2025-03-01T00:30+0300

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. В России с 1 марта вступил в силу закон о механизме эскроу-счетов для объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Ранее вопрос о поддержке обманутых участников ИЖС на прямой линии в декабре 2024 года задала Путину журналистка из Татарстана. Позже глава Татарстана Рустам Минниханов после жалобы участников ИЖС на неисполнение обязательств застройщиком ООО "Таунхаусы и дома" поручил правоохранительным органам провести проверку. Сам Путин на назвал жульнической операцией обман дольщиков застройщиками. "Механизм эскроу-счетов уже зарекомендовал себя в многоквартирном строительстве, позволив решить многолетнюю проблему обманутых дольщиков. Вступающий с 1 марта в силу закон о распространении механизма эскроу-счетов на сегмент точечного индивидуального жилищного строительства также призван повысить прозрачность рынка частного домостроения и безопасность финансовых расчетов между заказчиком и подрядчиком", – рассказал РИА Недвижимость директор развития жилищной сферы компании "Дом.РФ" Евгений Квасенков. Основной целью закона является защита денег граждан на специальном счете в банке на весь срок строительства дома. Как объяснил Квасенков, подрядчик сможет получить доступ к денежным средствам только после выполнения всех обязательств по договору подряда и регистрации права собственности заказчика на построенный дом. Также за счет размещения денежных средств на эскроу-счете гражданину для получения ипотеки не нужно предоставлять залог или поручителя. Помимо этого, с 1 марта средства вкладчиков на эскроу-счетах, предназначенных для возведения индивидуального жилья по договорам строительного найма, будут застрахованы. Деньги подлежат страхованию в период со дня их размещения на счете. Возмещение по нему будет выплачиваться в размере 100% от суммы, но не более 10 миллионов рублей. Также жителям разрешили использовать средства материнского капитала на постройку ИЖС с использованием эскроу-счетов. Деньги можно будет направить на счет, бенефициаром по которому является индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее возведение объекта по договорам строительного подряда. Уточняется, что размер средств капитала, который можно направить на данные цели, не должен превышать стоимость договора строительного подряда или размер оставшейся неуплаченной по нему суммы. По словам Квасенкова, в рамках нового закона к подрядчику предъявляется несколько требований, среди которых регистрация компании и наличие уникального кода идентификации, присвоенного при регистрации в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). Еще подрядчик обязан раскрывать информацию о своей организации, планируемых к реализации проектах домов, а также о своей деятельности в ЕИСЖС, включая информацию о заключенных договорах строительного подряда. Все эти данные должны быть размещены в системе до того, как будет заключен договор строительного подряда с заказчиком. Технологической основой для реализации механизма является портал строим.дом.рф. "Благодаря тому, что подрядчики будут обязаны публично раскрывать информацию о заключенных сделках с помощью эскроу и отчитываться о выполнении сроков строительства, на портале будет формироваться достоверный строительный опыт, а с ним и объективная репутация подрядных организаций", - отметил Квасенков. Если же подрядчик планирует привлечь для строительства дома с эскроу средства корпоративного кредитования, то необходимо уточнить требования банка, с которым планируется сотрудничество, к организации-заемщику, добавил эксперт. В целом закон носит добровольный характер, но, как указал Квасенков, есть ряд исключений. Например, построить частный дом с привлечением подрядчика по семейной или IT-ипотеке можно только при использовании эскроу-счета. По таким льготным программам, как дальневосточная и арктическая ипотека, сельская ипотека, а также при ипотечном кредитовании на рыночных условиях нет обязательного требования по использованию эскроу. Заказчик и подрядчик могут в добровольном порядке договориться об этом.

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