https://1prime.ru/20250301/rossija-855370362.html

В России изменятся требования к рекламе потребительских кредитов

В России изменятся требования к рекламе потребительских кредитов - 01.03.2025, ПРАЙМ

В России изменятся требования к рекламе потребительских кредитов

Требования к рекламе потребительских кредитов изменятся с 1 марта, в рекламе должны предупреждать о рисках и указывать условия, влияющие на полную стоимость... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T01:10+0300

2025-03-01T01:10+0300

2025-03-01T01:10+0300

финансы

банки

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855370362.jpg?1740780604

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Требования к рекламе потребительских кредитов изменятся с 1 марта, в рекламе должны предупреждать о рисках и указывать условия, влияющие на полную стоимость кредита или давать ссылку на них на сайте кредитора, следует из поправок к закону "О рекламе". "Обязательное предупреждение "Оценивайте свои финансовые возможности и риски" будет напоминать потребителям о необходимости трезво оценивать свою платежеспособность перед оформлением кредита. Теоретически это может снизить вероятность необдуманных решений и долговой нагрузки", - комментирует РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" Руслан Пермяков. Также он отмечает, что в рекламе должна быть полная картина условий. Если в рекламе указаны условия, влияющие на полную стоимость кредита (например, комиссии, страховки и так далее), потребитель либо увидит ссылку на сайт с подробностями, либо все ключевые условия должны быть указаны прямо в рекламе. Это должно помочь избежать ситуации, когда привлекательная процентная ставка скрывает дополнительные расходы. "Указание диапазона полной стоимости кредита (а не только процентной ставки) позволит потребителям лучше понимать реальную цену займа и сравнивать предложения разных кредиторов", - считает Пермяков. Требования к размеру шрифта (не менее 5% рекламной площади) и времени предупреждений (не менее 3 секунд) сделают важную информацию заметной и доступной - таким образом будет реализована защита от вводящей в заблуждение рекламы. "Акцент на финансовой ответственности и доступности условий может побудить людей внимательнее изучать предложения, вместо того чтобы сразу обращаться за кредитом под влиянием яркой рекламы", - резюмирует он.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, москва