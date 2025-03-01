Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России изменятся требования к рекламе потребительских кредитов - 01.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250301/rossija-855370362.html
В России изменятся требования к рекламе потребительских кредитов
В России изменятся требования к рекламе потребительских кредитов - 01.03.2025, ПРАЙМ
В России изменятся требования к рекламе потребительских кредитов
Требования к рекламе потребительских кредитов изменятся с 1 марта, в рекламе должны предупреждать о рисках и указывать условия, влияющие на полную стоимость... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T01:10+0300
2025-03-01T01:10+0300
финансы
банки
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855370362.jpg?1740780604
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Требования к рекламе потребительских кредитов изменятся с 1 марта, в рекламе должны предупреждать о рисках и указывать условия, влияющие на полную стоимость кредита или давать ссылку на них на сайте кредитора, следует из поправок к закону "О рекламе". "Обязательное предупреждение "Оценивайте свои финансовые возможности и риски" будет напоминать потребителям о необходимости трезво оценивать свою платежеспособность перед оформлением кредита. Теоретически это может снизить вероятность необдуманных решений и долговой нагрузки", - комментирует РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" Руслан Пермяков. Также он отмечает, что в рекламе должна быть полная картина условий. Если в рекламе указаны условия, влияющие на полную стоимость кредита (например, комиссии, страховки и так далее), потребитель либо увидит ссылку на сайт с подробностями, либо все ключевые условия должны быть указаны прямо в рекламе. Это должно помочь избежать ситуации, когда привлекательная процентная ставка скрывает дополнительные расходы. "Указание диапазона полной стоимости кредита (а не только процентной ставки) позволит потребителям лучше понимать реальную цену займа и сравнивать предложения разных кредиторов", - считает Пермяков. Требования к размеру шрифта (не менее 5% рекламной площади) и времени предупреждений (не менее 3 секунд) сделают важную информацию заметной и доступной - таким образом будет реализована защита от вводящей в заблуждение рекламы. "Акцент на финансовой ответственности и доступности условий может побудить людей внимательнее изучать предложения, вместо того чтобы сразу обращаться за кредитом под влиянием яркой рекламы", - резюмирует он.  
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, москва
Финансы, Банки, МОСКВА
01:10 01.03.2025
 
В России изменятся требования к рекламе потребительских кредитов

НТИ: требования к рекламе потребительских кредитов изменятся с 1 марта

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Требования к рекламе потребительских кредитов изменятся с 1 марта, в рекламе должны предупреждать о рисках и указывать условия, влияющие на полную стоимость кредита или давать ссылку на них на сайте кредитора, следует из поправок к закону "О рекламе".
"Обязательное предупреждение "Оценивайте свои финансовые возможности и риски" будет напоминать потребителям о необходимости трезво оценивать свою платежеспособность перед оформлением кредита. Теоретически это может снизить вероятность необдуманных решений и долговой нагрузки", - комментирует РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" Руслан Пермяков.
Также он отмечает, что в рекламе должна быть полная картина условий. Если в рекламе указаны условия, влияющие на полную стоимость кредита (например, комиссии, страховки и так далее), потребитель либо увидит ссылку на сайт с подробностями, либо все ключевые условия должны быть указаны прямо в рекламе. Это должно помочь избежать ситуации, когда привлекательная процентная ставка скрывает дополнительные расходы.
"Указание диапазона полной стоимости кредита (а не только процентной ставки) позволит потребителям лучше понимать реальную цену займа и сравнивать предложения разных кредиторов", - считает Пермяков.
Требования к размеру шрифта (не менее 5% рекламной площади) и времени предупреждений (не менее 3 секунд) сделают важную информацию заметной и доступной - таким образом будет реализована защита от вводящей в заблуждение рекламы. "Акцент на финансовой ответственности и доступности условий может побудить людей внимательнее изучать предложения, вместо того чтобы сразу обращаться за кредитом под влиянием яркой рекламы", - резюмирует он.
 
 
ФинансыБанкиМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала