Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России снизили надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам - 01.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250301/rossija-855370464.html
В России снизили надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам
В России снизили надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам - 01.03.2025, ПРАЙМ
В России снизили надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам
В России с 1 марта по решению Центробанка снижены надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первым взносом более 20%, выданным наименее... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T01:31+0300
2025-03-01T01:31+0300
финансы
банки
недвижимость
москва
дом.рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855370464.jpg?1740781870
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. В России с 1 марта по решению Центробанка снижены надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первым взносом более 20%, выданным наименее закредитованным заемщикам. Речь идет о заемщиках с показателем долговой нагрузки менее 70%. В более рискованных сегментах надбавки остаются неизменными. В ЦБ объясняли, что такое решение было принято с учетом ослабления дисбалансов на рынке жилья. "С решением ЦБ о снижении надбавки по коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом более 20% банки будут использовать меньше капитала при выдаче жилищных кредитов. Это позволит повысить привлекательность таких продуктов для кредиторов, а значит, и их готовность работать с ипотекой", - объяснили РИА Недвижимость в аналитическом центре "Дом.РФ". Там отметили, что таким образом создаются условия, чтобы банки снизили комиссии за выдачи и повысили доступность ипотеки, в первую очередь по льготным программам.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, недвижимость, москва, дом.рф
Финансы, Банки, Недвижимость, МОСКВА, Дом.РФ
01:31 01.03.2025
 
В России снизили надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам

ЦБ снизил надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с первым взносом более 20%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. В России с 1 марта по решению Центробанка снижены надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первым взносом более 20%, выданным наименее закредитованным заемщикам.
Речь идет о заемщиках с показателем долговой нагрузки менее 70%. В более рискованных сегментах надбавки остаются неизменными. В ЦБ объясняли, что такое решение было принято с учетом ослабления дисбалансов на рынке жилья.
"С решением ЦБ о снижении надбавки по коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом более 20% банки будут использовать меньше капитала при выдаче жилищных кредитов. Это позволит повысить привлекательность таких продуктов для кредиторов, а значит, и их готовность работать с ипотекой", - объяснили РИА Недвижимость в аналитическом центре "Дом.РФ".
Там отметили, что таким образом создаются условия, чтобы банки снизили комиссии за выдачи и повысили доступность ипотеки, в первую очередь по льготным программам.
 
ФинансыБанкиНедвижимостьМОСКВАДом.РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала