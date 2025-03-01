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В России снизили надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам

В России снизили надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам - 01.03.2025, ПРАЙМ

В России снизили надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам

В России с 1 марта по решению Центробанка снижены надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первым взносом более 20%, выданным наименее... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T01:31+0300

2025-03-01T01:31+0300

2025-03-01T01:31+0300

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. В России с 1 марта по решению Центробанка снижены надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первым взносом более 20%, выданным наименее закредитованным заемщикам. Речь идет о заемщиках с показателем долговой нагрузки менее 70%. В более рискованных сегментах надбавки остаются неизменными. В ЦБ объясняли, что такое решение было принято с учетом ослабления дисбалансов на рынке жилья. "С решением ЦБ о снижении надбавки по коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом более 20% банки будут использовать меньше капитала при выдаче жилищных кредитов. Это позволит повысить привлекательность таких продуктов для кредиторов, а значит, и их готовность работать с ипотекой", - объяснили РИА Недвижимость в аналитическом центре "Дом.РФ". Там отметили, что таким образом создаются условия, чтобы банки снизили комиссии за выдачи и повысили доступность ипотеки, в первую очередь по льготным программам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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