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В России снизили надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам
В России снизили надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам - 01.03.2025, ПРАЙМ
В России снизили надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам
В России с 1 марта по решению Центробанка снижены надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первым взносом более 20%, выданным наименее... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T01:31+0300
2025-03-01T01:31+0300
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. В России с 1 марта по решению Центробанка снижены надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первым взносом более 20%, выданным наименее закредитованным заемщикам.
Речь идет о заемщиках с показателем долговой нагрузки менее 70%. В более рискованных сегментах надбавки остаются неизменными. В ЦБ объясняли, что такое решение было принято с учетом ослабления дисбалансов на рынке жилья.
"С решением ЦБ о снижении надбавки по коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом более 20% банки будут использовать меньше капитала при выдаче жилищных кредитов. Это позволит повысить привлекательность таких продуктов для кредиторов, а значит, и их готовность работать с ипотекой", - объяснили РИА Недвижимость в аналитическом центре "Дом.РФ".
Там отметили, что таким образом создаются условия, чтобы банки снизили комиссии за выдачи и повысили доступность ипотеки, в первую очередь по льготным программам.
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Финансы, Банки, Недвижимость, МОСКВА, Дом.РФ
В России снизили надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам
ЦБ снизил надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с первым взносом более 20%
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. В России с 1 марта по решению Центробанка снижены надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первым взносом более 20%, выданным наименее закредитованным заемщикам.
Речь идет о заемщиках с показателем долговой нагрузки менее 70%. В более рискованных сегментах надбавки остаются неизменными. В ЦБ объясняли, что такое решение было принято с учетом ослабления дисбалансов на рынке жилья.
"С решением ЦБ о снижении надбавки по коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом более 20% банки будут использовать меньше капитала при выдаче жилищных кредитов. Это позволит повысить привлекательность таких продуктов для кредиторов, а значит, и их готовность работать с ипотекой", - объяснили РИА Недвижимость в аналитическом центре "Дом.РФ".
Там отметили, что таким образом создаются условия, чтобы банки снизили комиссии за выдачи и повысили доступность ипотеки, в первую очередь по льготным программам.