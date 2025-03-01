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Россия в четыре раза увеличила темпы роста экономики - 01.03.2025, ПРАЙМ
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Россия в четыре раза увеличила темпы роста экономики
Россия в четыре раза увеличила темпы роста экономики - 01.03.2025, ПРАЙМ
Россия в четыре раза увеличила темпы роста экономики
Темпы роста российской экономики в 2024 году были в четыре раза выше средних по "Большой семерке", следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб. | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T07:15+0300
2025-03-01T07:15+0300
экономика
мировая экономика
москва
италия
япония
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МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. Темпы роста российской экономики в 2024 году были в четыре раза выше средних по "Большой семерке", следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб. ВВП России по итогам прошлого года увеличился на 4,1% - такие же темпы роста были и в позапрошлом году. В то же время экономики "Большой семерки" в среднем увеличились на 1% против 1,1% годом ранее. Сильнее всего среди стран клуба увеличилась американская экономика – на 2,8%, что немного меньше показателя 2023 года в 2,9%. Канадская экономика второй год подряд росла на 1,5%, а французская - на 1,1%. При этом существеннее всего темпы роста экономики ускорились в Британии – ее ВВП в прошлом году увеличился на 0,9% против 0,4% годом ранее. В то же время замедление роста экономики зафиксировала Италия, где показатель по итогам прошлого года составил 0,5% против 0,7% в позапрошлом году. А вот самый резкий обвал темпов экономического роста был в Японии: если еще в 2023 году ее ВВП вырос на 1,5%, то в прошлом году лишь на 0,1% из-за слабого внутреннего спроса. Германия уже второй год подряд становится единственной страной "Большой семерки", экономика которой сокращается: в прошлом году она уменьшилась на 0,2% после спада на 0,3% в 2023 году.
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мировая экономика, москва, италия, япония
Экономика, Мировая экономика, МОСКВА, ИТАЛИЯ, ЯПОНИЯ
07:15 01.03.2025
 
Россия в четыре раза увеличила темпы роста экономики

Темпы роста российской экономики в 2024 году были в четыре раза выше средних по G7

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МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. Темпы роста российской экономики в 2024 году были в четыре раза выше средних по "Большой семерке", следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.
ВВП России по итогам прошлого года увеличился на 4,1% - такие же темпы роста были и в позапрошлом году. В то же время экономики "Большой семерки" в среднем увеличились на 1% против 1,1% годом ранее.
Сильнее всего среди стран клуба увеличилась американская экономика – на 2,8%, что немного меньше показателя 2023 года в 2,9%. Канадская экономика второй год подряд росла на 1,5%, а французская - на 1,1%.
При этом существеннее всего темпы роста экономики ускорились в Британии – ее ВВП в прошлом году увеличился на 0,9% против 0,4% годом ранее.
В то же время замедление роста экономики зафиксировала Италия, где показатель по итогам прошлого года составил 0,5% против 0,7% в позапрошлом году. А вот самый резкий обвал темпов экономического роста был в Японии: если еще в 2023 году ее ВВП вырос на 1,5%, то в прошлом году лишь на 0,1% из-за слабого внутреннего спроса.
Германия уже второй год подряд становится единственной страной "Большой семерки", экономика которой сокращается: в прошлом году она уменьшилась на 0,2% после спада на 0,3% в 2023 году.
 
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