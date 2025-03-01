Рубль развернулся вниз от многомесячных максимумов

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал широкий диапазон колебаний, сначала обновив многомесячный максимум, а затем упав. При этом волатильность почти не изменилась: курсовой недельный диапазон составил 11,63-12,20 рубля за юань. Таким образом курс китайской валюты на неделе обновил минимум с августа прошлого года. На два дня падения юаня пришлось три дня его повышения. Рубль дорожал по инерции на сокращении геополитического риска и на фоне пика налогового периода февраля. Однако по мере "вырабатывания" этих факторов курсы инвалют к рублю нащупали дно и оттолкнулись вверх.Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи по индикатору RUSFARCNY, упали до -0,41% годовых против -0,21%, и это говорит о сохраняющемся избытке юаней на Московской бирже.Тем не менее, курс юаня на Мосбирже за неделю вырос на 12 копеек до 12,12 рублей. Курс доллара за неделю поднялся на 9 копеек до 88,26 рубля, а евро опустился на 45 копеек, до 91,57 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе поднялась за неделю от 7,250 юаня до 7,284 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,282 юаня, что почти равно курсу форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели упала до 6,45 тысячи против 6,56 тысячи неделей ранее. РУБЛЬ ПО ИНЕРЦИИ ИСКАЛ ПРЕДЕЛ РОСТАРубль начал рабочую неделю инерционным ростом против юаня. Российская валюта находила поддержку в налоговом периоде, когда экспортеры по традиции конвертируют валюту в рубли для фискальных платежей. Геополитика также поддерживала российскую валюту. Президент США Дональд Трамп, в частности, заявил, что совместные экономические проекты США и России отвечали бы интересам мира. Трамп заявил, что Штаты хотели бы приобретать природные ресурсы не только Украины, но и России. Был поднят вопрос и российских редкоземельных металлов.В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что компании России и США обсуждают совместные проекты. В частности, он сказал, что Россия и США могли бы подумать о совместной работе по производству алюминия в Красноярском крае.В середине недели рубль вышел на максимумы с августа прошлого года. И это уже несет проблемы с точки зрения сбалансированности госбюджета и стабильности доходов экспортеров. В частности, глава министерства экономического развития Максим Решетников заявил, что текущий курс в 88 рублей за доллар выше баланса, заложенного в прогнозе Минэкономразвития, новые оценки министерство подготовит уже в марте.ПРОГНОЗЫЗавершение недели проходило под знаком возросшей волатильности, вследствие отскока курса юаня на Мосбирже вверх от минимума с августа 2024 года. Геополитика и тут работала курсообразующим фактором. Так, стало известно, что Трамп продлил на год санкции против России, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах. США заявляют, что не отменят санкции против России, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении конфликта на Украине.
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал широкий диапазон колебаний, сначала обновив многомесячный максимум, а затем упав. При этом волатильность почти не изменилась: курсовой недельный диапазон составил 11,63-12,20 рубля за юань. Таким образом курс китайской валюты на неделе обновил минимум с августа прошлого года. На два дня падения юаня пришлось три дня его повышения.
Рубль дорожал по инерции на сокращении геополитического риска и на фоне пика налогового периода февраля. Однако по мере "вырабатывания" этих факторов курсы инвалют к рублю нащупали дно и оттолкнулись вверх.
Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи по индикатору RUSFARCNY, упали до -0,41% годовых против -0,21%, и это говорит о сохраняющемся избытке юаней на Московской бирже.
Тем не менее, курс юаня на Мосбирже за неделю вырос на 12 копеек до 12,12 рублей. Курс доллара за неделю поднялся на 9 копеек до 88,26 рубля, а евро опустился на 45 копеек, до 91,57 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).
Валюта США на форексе поднялась за неделю от 7,250 юаня до 7,284 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,282 юаня, что почти равно курсу форекса.
Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели упала до 6,45 тысячи против 6,56 тысячи неделей ранее.
РУБЛЬ ПО ИНЕРЦИИ ИСКАЛ ПРЕДЕЛ РОСТА
Рубль начал рабочую неделю инерционным ростом против юаня. Российская валюта находила поддержку в налоговом периоде, когда экспортеры по традиции конвертируют валюту в рубли для фискальных платежей.
Геополитика также поддерживала российскую валюту. Президент США Дональд Трамп, в частности, заявил, что совместные экономические проекты США и России отвечали бы интересам мира. Трамп заявил, что Штаты хотели бы приобретать природные ресурсы не только Украины, но и России. Был поднят вопрос и российских редкоземельных металлов.
В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что компании России и США обсуждают совместные проекты. В частности, он сказал, что Россия и США могли бы подумать о совместной работе по производству алюминия в Красноярском крае.
В середине недели рубль вышел на максимумы с августа прошлого года. И это уже несет проблемы с точки зрения сбалансированности госбюджета и стабильности доходов экспортеров. В частности, глава министерства экономического развития Максим Решетников заявил, что текущий курс в 88 рублей за доллар выше баланса, заложенного в прогнозе Минэкономразвития, новые оценки министерство подготовит уже в марте.
ПРОГНОЗЫ
Завершение недели проходило под знаком возросшей волатильности, вследствие отскока курса юаня на Мосбирже вверх от минимума с августа 2024 года. Геополитика и тут работала курсообразующим фактором. Так, стало известно, что Трамп продлил на год санкции против России, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах. США заявляют, что не отменят санкции против России, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении конфликта на Украине.
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