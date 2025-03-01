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ЦБ советует не спешить с оценкой устойчивости изменений на биржевом рынке

ЦБ советует не спешить с оценкой устойчивости изменений на биржевом рынке - 01.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ советует не спешить с оценкой устойчивости изменений на биржевом рынке

Движения на фондовом рынке в последнее время произошли резкие, но судить об их устойчивости пока рано, сказал советник председателя ЦБ Тремасов в кулуарах... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T15:26+0300

2025-03-01T15:26+0300

2025-03-01T15:26+0300

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Движения на фондовом рынке в последнее время произошли резкие, но судить об их устойчивости пока рано, сказал советник председателя ЦБ Тремасов в кулуарах конференции Cbonds&Smart-Lab PRO облигации. "Действительно, движения на финансовом рынке произошли весьма резкие, поэтому судить об устойчивости этих движений пока рано", - отметил он, отвечая на вопрос о колебаниях на российском фондовом рынке. Тремасов также отметил, что эффект переноса в цены последнего укрепления рубля будет более плавным, чем когда рубль ослабляется. "Эффект переноса (укрепления рубля в цены - ред.) не симметричный. Эффект переноса активно работает, когда ослабление рубля достаточно быстро зачастую переносится в цены, а в обратную сторону перенос тоже имеет место быть, но этот перенос с большими лагами, более плавный", - добавил советник председателя ЦБ. Основное ралли стартовало после 12 февраля, когда состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

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рф, банки, финансы, сша, владимир путин, дональд трамп, банк россии, биржа