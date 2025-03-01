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ЦБ советует не спешить с оценкой устойчивости изменений на биржевом рынке - 01.03.2025, ПРАЙМ
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ЦБ советует не спешить с оценкой устойчивости изменений на биржевом рынке
ЦБ советует не спешить с оценкой устойчивости изменений на биржевом рынке - 01.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ советует не спешить с оценкой устойчивости изменений на биржевом рынке
Движения на фондовом рынке в последнее время произошли резкие, но судить об их устойчивости пока рано, сказал советник председателя ЦБ Тремасов в кулуарах... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T15:26+0300
2025-03-01T15:26+0300
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Движения на фондовом рынке в последнее время произошли резкие, но судить об их устойчивости пока рано, сказал советник председателя ЦБ Тремасов в кулуарах конференции Cbonds&amp;Smart-Lab PRO облигации. "Действительно, движения на финансовом рынке произошли весьма резкие, поэтому судить об устойчивости этих движений пока рано", - отметил он, отвечая на вопрос о колебаниях на российском фондовом рынке. Тремасов также отметил, что эффект переноса в цены последнего укрепления рубля будет более плавным, чем когда рубль ослабляется. "Эффект переноса (укрепления рубля в цены - ред.) не симметричный. Эффект переноса активно работает, когда ослабление рубля достаточно быстро зачастую переносится в цены, а в обратную сторону перенос тоже имеет место быть, но этот перенос с большими лагами, более плавный", - добавил советник председателя ЦБ. Основное ралли стартовало после 12 февраля, когда состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
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рф, банки, финансы, сша, владимир путин, дональд трамп, банк россии, биржа
Экономика, РФ, Банки, Финансы, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Банк России, биржа
15:26 01.03.2025
 
ЦБ советует не спешить с оценкой устойчивости изменений на биржевом рынке

Советник председателя ЦБ Тремасов: на биржевом рынке случились резкие изменения

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Движения на фондовом рынке в последнее время произошли резкие, но судить об их устойчивости пока рано, сказал советник председателя ЦБ Тремасов в кулуарах конференции Cbonds&Smart-Lab PRO облигации.
"Действительно, движения на финансовом рынке произошли весьма резкие, поэтому судить об устойчивости этих движений пока рано", - отметил он, отвечая на вопрос о колебаниях на российском фондовом рынке.
Тремасов также отметил, что эффект переноса в цены последнего укрепления рубля будет более плавным, чем когда рубль ослабляется.
"Эффект переноса (укрепления рубля в цены - ред.) не симметричный. Эффект переноса активно работает, когда ослабление рубля достаточно быстро зачастую переносится в цены, а в обратную сторону перенос тоже имеет место быть, но этот перенос с большими лагами, более плавный", - добавил советник председателя ЦБ.
Основное ралли стартовало после 12 февраля, когда состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
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ЭкономикаРФБанкиФинансыСШАВладимир ПутинДональд ТрампБанк Россиибиржа
 
 
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