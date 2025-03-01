https://1prime.ru/20250301/sderzhivanie-855385701.html

"Без Третьей мировой". Помпео рассказал о плане Трампа по сдерживания РФ

"Без Третьей мировой". Помпео рассказал о плане Трампа по сдерживания РФ - 01.03.2025, ПРАЙМ

"Без Третьей мировой". Помпео рассказал о плане Трампа по сдерживания РФ

План новой администрации США по сдерживанию Российской Федерации не угрожает началом Третьей мировой войной, сообщил в беседе с телеканалом Fox News... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T23:35+0300

2025-03-01T23:35+0300

2025-03-01T23:36+0300

политика

майк помпео

дональд трамп

сдерживание россии

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. План новой администрации США по сдерживанию Российской Федерации не угрожает началом Третьей мировой войной, сообщил в беседе с телеканалом Fox News экс-госсекретарь Майк Помпео.Отметив, что Владимиру Зеленскому ни в коме случае не следовало публично спорить с президентом США Дональдом Трампом, он подтвердил недавнее высказывание американского лидера о значении помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов."В этом нет никаких сомнений: Украина без поддержки США находится в реальной опасности", – сказал бывший глава американской дипломатии.При этом Помпео заявил, что у нынешнего руководства Соединенных Штатов существует план действий по "сдерживанию России", но, что крайне важно, этот план не угрожает миру развязыванием Третьей мировой войны.Вместе с тем бывший госсекретарь призвал украинские власти отказаться от конфронтации с Белым домом - в этом случае, на его взгляд, у Киева появится "шанс на хороший исход".Накануне Трамп в ходе встречи с Зеленским в Белом доме в резких выражениях отчитал своего собеседника, прилетевшего на прописание соглашение о совместной разработке украинских ресурсов. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои действия, обвиняя Россию, и даже высказал угрозу в адрес Соединенных Штатов, сказав, что их коснуться последствия конфликта. в итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://1prime.ru/20241117/tramp-852874907.html

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майк помпео, дональд трамп, сдерживание россии