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"Без Третьей мировой". Помпео рассказал о плане Трампа по сдерживания РФ
"Без Третьей мировой". Помпео рассказал о плане Трампа по сдерживания РФ - 01.03.2025, ПРАЙМ
"Без Третьей мировой". Помпео рассказал о плане Трампа по сдерживания РФ
План новой администрации США по сдерживанию Российской Федерации не угрожает началом Третьей мировой войной, сообщил в беседе с телеканалом Fox News... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T23:35+0300
2025-03-01T23:35+0300
2025-03-01T23:36+0300
политика
майк помпео
дональд трамп
сдерживание россии
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. План новой администрации США по сдерживанию Российской Федерации не угрожает началом Третьей мировой войной, сообщил в беседе с телеканалом Fox News экс-госсекретарь Майк Помпео.Отметив, что Владимиру Зеленскому ни в коме случае не следовало публично спорить с президентом США Дональдом Трампом, он подтвердил недавнее высказывание американского лидера о значении помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов."В этом нет никаких сомнений: Украина без поддержки США находится в реальной опасности", – сказал бывший глава американской дипломатии.При этом Помпео заявил, что у нынешнего руководства Соединенных Штатов существует план действий по "сдерживанию России", но, что крайне важно, этот план не угрожает миру развязыванием Третьей мировой войны.Вместе с тем бывший госсекретарь призвал украинские власти отказаться от конфронтации с Белым домом - в этом случае, на его взгляд, у Киева появится "шанс на хороший исход".Накануне Трамп в ходе встречи с Зеленским в Белом доме в резких выражениях отчитал своего собеседника, прилетевшего на прописание соглашение о совместной разработке украинских ресурсов. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои действия, обвиняя Россию, и даже высказал угрозу в адрес Соединенных Штатов, сказав, что их коснуться последствия конфликта. в итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
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майк помпео, дональд трамп, сдерживание россии
Политика, Майк Помпео, Дональд Трамп, сдерживание России
"Без Третьей мировой". Помпео рассказал о плане Трампа по сдерживания РФ
Помпео: У Трампа есть план "сдерживания России" без угрозы Третьей мировой
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ.
План новой администрации США по сдерживанию Российской Федерации не угрожает началом Третьей мировой войной, сообщил в беседе с телеканалом Fox News
экс-госсекретарь Майк Помпео.
Отметив, что Владимиру Зеленскому ни в коме случае не следовало публично спорить с президентом США Дональдом Трампом, он подтвердил недавнее высказывание американского лидера о значении помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов.
"В этом нет никаких сомнений: Украина без поддержки США находится в реальной опасности", – сказал бывший глава американской дипломатии.
При этом Помпео заявил, что у нынешнего руководства Соединенных Штатов существует план действий по "сдерживанию России", но, что крайне важно, этот план не угрожает миру развязыванием Третьей мировой войны.
Песков подчеркнул невозможность Трампа выйти из "колеса" сдерживания России
Вместе с тем бывший госсекретарь призвал украинские власти отказаться от конфронтации с Белым домом - в этом случае, на его взгляд, у Киева появится "шанс на хороший исход".
Накануне Трамп в ходе встречи с Зеленским в Белом доме в резких выражениях отчитал своего собеседника, прилетевшего на прописание соглашение о совместной разработке украинских ресурсов. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои действия, обвиняя Россию, и даже высказал угрозу в адрес Соединенных Штатов, сказав, что их коснуться последствия конфликта. в итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.