https://1prime.ru/20250301/shtraf-855373420.html
Суд в Москве рассмотрит жалобу Google на штраф в 8 миллиардов рублей
Суд в Москве рассмотрит жалобу Google на штраф в 8 миллиардов рублей - 01.03.2025, ПРАЙМ
Суд в Москве рассмотрит жалобу Google на штраф в 8 миллиардов рублей
Чертановский суд Москвы рассмотрит жалобу Google на штраф в 8 миллиардов рублей, назначенный за неуплату штрафа в 4 миллиарда, назначенного за неуплату 2... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T08:32+0300
2025-03-01T08:32+0300
2025-03-01T08:32+0300
суд
штраф
google
youtube
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/83159/42/831594283_0:44:3077:1774_1920x0_80_0_0_e2cb2da3f989665a22383fb6ae43c5d7.jpg
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Чертановский суд Москвы рассмотрит жалобу Google на штраф в 8 миллиардов рублей, назначенный за неуплату штрафа в 4 миллиарда, назначенного за неуплату 2 миллиардов рублей по решению ФАС за нарушение российского антимонопольного законодательства, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что мировой судья судебного участка № 235 района Нагорный в Москве в середине января оштрафовал Google на 8 миллиардов 8 миллионов рублей за неуплату административного штрафа. Речь идет о сумме в 4 миллиарда 4 миллиона рублей, такую санкцию один из столичных судов наложил на Google летом 2023 года также за неуплату штрафа, но за нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации. Таким образом, "родоначальником" ситуации было решение Федеральной антимонопольной службы, пришедшей к выводу, что на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google, действуют непрозрачные, необъективные и непредсказуемые правила блокировки аккаунтов и контента. Ведомство в 2022 году признало компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и наложило на нее оборотный штраф, превышающий два миллиарда рублей. Google попыталась обжаловать изначальное решение в арбитражных судах, но безуспешно. В судах общей юрисдикции фирма добивается отмены штрафов, назначенных за неуплату санкции от ФАС. Чертановский суд Москвы 4 марта рассмотрит жалобу на штраф в 8 миллиардов. Всего Google LLC задолжала в России более 21,5 миллиарда рублей, свидетельствует информация из банка данных исполнительных производств.
https://1prime.ru/20250224/sud-855202419.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83159/42/831594283_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_629d09248aace2dab6d644f94ab893eb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
суд, штраф, google, youtube, технологии
суд, штраф, Google, YouTube, Технологии
Суд в Москве рассмотрит жалобу Google на штраф в 8 миллиардов рублей
Суд Москвы рассмотрит жалобу Google на новый штраф за неуплату предыдущего
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Чертановский суд Москвы рассмотрит жалобу Google на штраф в 8 миллиардов рублей, назначенный за неуплату штрафа в 4 миллиарда, назначенного за неуплату 2 миллиардов рублей по решению ФАС за нарушение российского антимонопольного законодательства, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что мировой судья судебного участка № 235 района Нагорный в Москве в середине января оштрафовал Google на 8 миллиардов 8 миллионов рублей за неуплату административного штрафа.
Речь идет о сумме в 4 миллиарда 4 миллиона рублей, такую санкцию один из столичных судов наложил на Google летом 2023 года также за неуплату штрафа, но за нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации.
Таким образом, "родоначальником" ситуации было решение Федеральной антимонопольной службы, пришедшей к выводу, что на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google, действуют непрозрачные, необъективные и непредсказуемые правила блокировки аккаунтов и контента. Ведомство в 2022 году признало компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и наложило на нее оборотный штраф, превышающий два миллиарда рублей.
Google попыталась обжаловать изначальное решение в арбитражных судах, но безуспешно. В судах общей юрисдикции фирма добивается отмены штрафов, назначенных за неуплату санкции от ФАС. Чертановский суд Москвы 4 марта рассмотрит жалобу на штраф в 8 миллиардов.
Всего Google LLC задолжала в России более 21,5 миллиарда рублей, свидетельствует информация из банка данных исполнительных производств.
Суд утвердил взыскание долга с агентства "Оккам Ум" в пользу "дочки" Google