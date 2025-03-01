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Госдума на следующей неделе обсудит штрафы за продажу энергетиков детям

Госдума на следующей неделе обсудит штрафы за продажу энергетиков детям - 01.03.2025, ПРАЙМ

Госдума на следующей неделе обсудит штрафы за продажу энергетиков детям

Госдума планирует на предстоящей неделе рассмотреть законопроект о введении штрафов до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям, сообщил председатель... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T09:08+0300

2025-03-01T09:08+0300

2025-03-01T09:08+0300

госдума

вячеслав володин

россия

штрафы

дети

законопроект

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Госдума планирует на предстоящей неделе рассмотреть законопроект о введении штрафов до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Закон, запрещающий продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики, 1 марта вступает в силу в России. Раньше эти меры работали только в отдельных регионах. Субъекты РФ смогут устанавливать ограничения по времени и местам продажи таких напитков. Если покупатель не достиг совершеннолетия, продавец будет обязан отказать ему в продаже тонизирующих и энергетических напитков. "Далеко не всегда взрослые осознают свою ответственность, а то и пытаются, что называется, пополнить кассу за счет детей. Это недопустимо и должно строго наказываться. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях уже подготовлены. Максимальные штрафы за продажу энергетиков детям будут достигать полумиллиона рублей. Планируем рассмотреть инициативу на следующей неделе", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. Он отметил, что это продолжение системной депутатской работы по защите здоровья граждан России. "Вред от энергетических напитков очевиден: повышение давления и риск раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета из-за высокого содержания в них сахара, других осложнений. Наша задача – защитить здоровье детей, и Госдума последовательно работает над соответствующими законодательными решениями", – отметил председатель Госдумы.

https://1prime.ru/20250224/shtrafy-855194372.html

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госдума, вячеслав володин, россия, штрафы, дети, законопроект