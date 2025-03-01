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Госдума на следующей неделе обсудит штрафы за продажу энергетиков детям - 01.03.2025, ПРАЙМ
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Госдума на следующей неделе обсудит штрафы за продажу энергетиков детям
Госдума на следующей неделе обсудит штрафы за продажу энергетиков детям - 01.03.2025, ПРАЙМ
Госдума на следующей неделе обсудит штрафы за продажу энергетиков детям
Госдума планирует на предстоящей неделе рассмотреть законопроект о введении штрафов до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям, сообщил председатель... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T09:08+0300
2025-03-01T09:08+0300
госдума
вячеслав володин
россия
штрафы
дети
законопроект
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Госдума планирует на предстоящей неделе рассмотреть законопроект о введении штрафов до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Закон, запрещающий продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики, 1 марта вступает в силу в России. Раньше эти меры работали только в отдельных регионах. Субъекты РФ смогут устанавливать ограничения по времени и местам продажи таких напитков. Если покупатель не достиг совершеннолетия, продавец будет обязан отказать ему в продаже тонизирующих и энергетических напитков. "Далеко не всегда взрослые осознают свою ответственность, а то и пытаются, что называется, пополнить кассу за счет детей. Это недопустимо и должно строго наказываться. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях уже подготовлены. Максимальные штрафы за продажу энергетиков детям будут достигать полумиллиона рублей. Планируем рассмотреть инициативу на следующей неделе", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. Он отметил, что это продолжение системной депутатской работы по защите здоровья граждан России. "Вред от энергетических напитков очевиден: повышение давления и риск раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета из-за высокого содержания в них сахара, других осложнений. Наша задача – защитить здоровье детей, и Госдума последовательно работает над соответствующими законодательными решениями", – отметил председатель Госдумы.
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госдума, вячеслав володин, россия, штрафы, дети, законопроект
Госдума, Вячеслав Володин, РОССИЯ, штрафы, дети, законопроект
09:08 01.03.2025
 
Госдума на следующей неделе обсудит штрафы за продажу энергетиков детям

Володин: Госдума рассмотрит проект о штрафах за продажу энергетиков детям

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкПродажа напитков в России
Продажа напитков в России - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Госдума планирует на предстоящей неделе рассмотреть законопроект о введении штрафов до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Закон, запрещающий продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики, 1 марта вступает в силу в России. Раньше эти меры работали только в отдельных регионах. Субъекты РФ смогут устанавливать ограничения по времени и местам продажи таких напитков. Если покупатель не достиг совершеннолетия, продавец будет обязан отказать ему в продаже тонизирующих и энергетических напитков.
"Далеко не всегда взрослые осознают свою ответственность, а то и пытаются, что называется, пополнить кассу за счет детей. Это недопустимо и должно строго наказываться. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях уже подготовлены. Максимальные штрафы за продажу энергетиков детям будут достигать полумиллиона рублей. Планируем рассмотреть инициативу на следующей неделе", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Он отметил, что это продолжение системной депутатской работы по защите здоровья граждан России.
"Вред от энергетических напитков очевиден: повышение давления и риск раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета из-за высокого содержания в них сахара, других осложнений. Наша задача – защитить здоровье детей, и Госдума последовательно работает над соответствующими законодательными решениями", – отметил председатель Госдумы.
Продажа энергетических напитков - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
Комитет Госдумы поддержал проект о штрафах за продажу энергетиков детям
24 февраля, 11:49
 
ГосдумаВячеслав ВолодинРОССИЯштрафыдетизаконопроект
 
 
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