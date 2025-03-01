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ЦБ РФ в марте рассмотрит предложения по понижению и повышению ставки - 01.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250301/stavka-855376343.html
ЦБ РФ в марте рассмотрит предложения по понижению и повышению ставки
ЦБ РФ в марте рассмотрит предложения по понижению и повышению ставки - 01.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ РФ в марте рассмотрит предложения по понижению и повышению ставки
На мартовском заседании ЦБ могут быть предложения как понизить, так и повысить ставку, сказал советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов в кулуарах конференции... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T12:39+0300
2025-03-01T12:39+0300
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. На мартовском заседании ЦБ могут быть предложения как понизить, так и повысить ставку, сказал советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов в кулуарах конференции Cbonds&amp;Smart-Lab PRO облигации. "Мы все понимаем, что текущие параметры денежно-кредитной политики жесткие. Действительно, многие полагают, что следующим шагом будет движение вниз. Да, наверное, есть ощущение переломной точки и в такой точке всегда разброс мнений большой. Не удивлюсь, если на мартовском заседании будем рассматривать и снижение ставки, и будут голоса и за повышение ставки", - отметил он. "Не воспринимайте это как прогноз. Я такому плюрализму мнений не удивлюсь", - добавил он.
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Экономика, РФ, Финансы, Банки, МОСКВА, Банк России, ставка, ставка Банка России
12:39 01.03.2025
 
ЦБ РФ в марте рассмотрит предложения по понижению и повышению ставки

Советник председателя ЦБ: на заседании ЦБ рассмотрят предложения по ставке

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. На мартовском заседании ЦБ могут быть предложения как понизить, так и повысить ставку, сказал советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов в кулуарах конференции Cbonds&Smart-Lab PRO облигации.
"Мы все понимаем, что текущие параметры денежно-кредитной политики жесткие. Действительно, многие полагают, что следующим шагом будет движение вниз. Да, наверное, есть ощущение переломной точки и в такой точке всегда разброс мнений большой. Не удивлюсь, если на мартовском заседании будем рассматривать и снижение ставки, и будут голоса и за повышение ставки", - отметил он.
"Не воспринимайте это как прогноз. Я такому плюрализму мнений не удивлюсь", - добавил он.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
ЦБ РФ жестко настроен на снижение инфляции, заявил советник председателя ЦБ
11:52
 
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