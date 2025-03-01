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ЦБ РФ в марте рассмотрит предложения по понижению и повышению ставки
ЦБ РФ в марте рассмотрит предложения по понижению и повышению ставки - 01.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ РФ в марте рассмотрит предложения по понижению и повышению ставки
На мартовском заседании ЦБ могут быть предложения как понизить, так и повысить ставку, сказал советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов в кулуарах конференции... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T12:39+0300
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. На мартовском заседании ЦБ могут быть предложения как понизить, так и повысить ставку, сказал советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов в кулуарах конференции Cbonds&Smart-Lab PRO облигации. "Мы все понимаем, что текущие параметры денежно-кредитной политики жесткие. Действительно, многие полагают, что следующим шагом будет движение вниз. Да, наверное, есть ощущение переломной точки и в такой точке всегда разброс мнений большой. Не удивлюсь, если на мартовском заседании будем рассматривать и снижение ставки, и будут голоса и за повышение ставки", - отметил он. "Не воспринимайте это как прогноз. Я такому плюрализму мнений не удивлюсь", - добавил он.
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ЦБ РФ в марте рассмотрит предложения по понижению и повышению ставки
Советник председателя ЦБ: на заседании ЦБ рассмотрят предложения по ставке
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. На мартовском заседании ЦБ могут быть предложения как понизить, так и повысить ставку, сказал советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов в кулуарах конференции Cbonds&Smart-Lab PRO облигации.
"Мы все понимаем, что текущие параметры денежно-кредитной политики жесткие. Действительно, многие полагают, что следующим шагом будет движение вниз. Да, наверное, есть ощущение переломной точки и в такой точке всегда разброс мнений большой. Не удивлюсь, если на мартовском заседании будем рассматривать и снижение ставки, и будут голоса и за повышение ставки", - отметил он.
"Не воспринимайте это как прогноз. Я такому плюрализму мнений не удивлюсь", - добавил он.
ЦБ РФ жестко настроен на снижение инфляции, заявил советник председателя ЦБ