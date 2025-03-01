https://1prime.ru/20250301/taksi-855380436.html
Московские таксисты успешно проходят аттестацию, сообщил дептранс столицы
Московские таксисты успешно проходят аттестацию, сообщил дептранс столицы - 01.03.2025, ПРАЙМ
Московские таксисты успешно проходят аттестацию, сообщил дептранс столицы
Более 120 тысяч таксистов Москвы успешно прошли тестирование, сервис такси работает в штатном режиме, сообщает столичный департамент транспорта. | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T16:52+0300
2025-03-01T16:52+0300
2025-03-01T16:52+0300
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аттестация
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Более 120 тысяч таксистов Москвы успешно прошли тестирование, сервис такси работает в штатном режиме, сообщает столичный департамент транспорта. "Ежедневно в Москве работают порядка 90 тысяч водителей такси. Тестирование уже успешно прошли более 120 тысяч таксистов. Благодаря этому на линии работает достаточное количество водителей", - приводятся слова заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Отмечается, что аттестация проверяет только те знания, которые являются обязательными для приема на работу по закону о такси. Водители, которые не успели пройти аттестацию до первого марта и были ограничены агрегатором к доступу к заказам, могут пройти тестирование в любой удобный день. "Мы видим, что большинство водителей, которые выходят на смену каждую неделю, уже успешно прошли тестирование. Сервис такси работает в штатном режиме. Просим службы заказа такси постоянно следить за стоимостью цен на поездки и не допускать их завышения. Такси - важная часть транспортной системы столицы, нам важно, чтобы поездки оставались доступными и комфортными", - добавил Ликсутов.
https://1prime.ru/20250224/taksi-855209218.html
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москва, бизнес, такси, аттестация, водители
МОСКВА, Бизнес, такси, аттестация, водители
Московские таксисты успешно проходят аттестацию, сообщил дептранс столицы
Дептранс Москвы: аттестацию успешно прошли более 120 тысяч таксистов
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Более 120 тысяч таксистов Москвы успешно прошли тестирование, сервис такси работает в штатном режиме, сообщает столичный департамент транспорта.
"Ежедневно в Москве работают порядка 90 тысяч водителей такси. Тестирование уже успешно прошли более 120 тысяч таксистов. Благодаря этому на линии работает достаточное количество водителей", - приводятся слова заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Отмечается, что аттестация проверяет только те знания, которые являются обязательными для приема на работу по закону о такси. Водители, которые не успели пройти аттестацию до первого марта и были ограничены агрегатором к доступу к заказам, могут пройти тестирование в любой удобный день.
"Мы видим, что большинство водителей, которые выходят на смену каждую неделю, уже успешно прошли тестирование. Сервис такси работает в штатном режиме. Просим службы заказа такси постоянно следить за стоимостью цен на поездки и не допускать их завышения. Такси - важная часть транспортной системы столицы, нам важно, чтобы поездки оставались доступными и комфортными", - добавил Ликсутов.
"Яндекс Такси" не ожидает нехватки водителей из-за аттестации