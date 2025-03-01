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Американские СМИ сообщили о возможном прекращении поставок оружия Киеву

Американские СМИ сообщили о возможном прекращении поставок оружия Киеву - 01.03.2025, ПРАЙМ

Американские СМИ сообщили о возможном прекращении поставок оружия Киеву

Президент США Дональд Трамп после перепалки с Владимиром Зеленским приказал сотрудникам аппарата нацбезопасности проверить, может ли Вашингтон временно или... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T11:26+0300

2025-03-01T11:26+0300

2025-03-01T11:26+0300

политика

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вооружение

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после перепалки с Владимиром Зеленским приказал сотрудникам аппарата нацбезопасности проверить, может ли Вашингтон временно или полностью прекратить поставки вооружений на Украину. Об этом пишет газета Wall Street Journal. По данным газеты Washington Post, на данный момент администрация Трампа изучает возможность прекратить все текущие поставки военной помощи Киеву. Это связано с недавней перепалкой, которую устроил Зеленский во время встречи с Трампом в Белом доме.Как сообщает WSJ со ссылкой на американского чиновника, вскоре после встречи Трампа с Зеленским американский лидер приказал высокопоставленным сотрудникам в области нацбезопасности выяснить, возможно ли временное или полное прекращение текущих поставок вооружения на Украину со стороны США.Как отмечает газета со ссылкой на советника Трампа, президент США пока планирует ждать дальнейших действий со стороны Зеленского.В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Встреча вскоре переросла в перепалку и, как сообщает американский телеканал Fox News, закончилась тем, что Трамп "вышвырнул" Зеленского за проявленное к американскому лидеру неуважение. Кроме того, сообщается об отмене подписания сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной. По окончании встречи Трамп заявил, что не заметил у Зеленского желания урегулировать конфликт с Россией.

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сша, дональд трамп, washington post, wsj, fox news, украина, владимир зеленский, вооружение, поставки вооружения