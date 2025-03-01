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Американские СМИ сообщили о возможном прекращении поставок оружия Киеву - 01.03.2025, ПРАЙМ
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Американские СМИ сообщили о возможном прекращении поставок оружия Киеву
Американские СМИ сообщили о возможном прекращении поставок оружия Киеву - 01.03.2025, ПРАЙМ
Американские СМИ сообщили о возможном прекращении поставок оружия Киеву
Президент США Дональд Трамп после перепалки с Владимиром Зеленским приказал сотрудникам аппарата нацбезопасности проверить, может ли Вашингтон временно или... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T11:26+0300
2025-03-01T11:26+0300
политика
сша
дональд трамп
washington post
wsj
fox news
украина
владимир зеленский
вооружение
поставки вооружения
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после перепалки с Владимиром Зеленским приказал сотрудникам аппарата нацбезопасности проверить, может ли Вашингтон временно или полностью прекратить поставки вооружений на Украину. Об этом пишет газета Wall Street Journal. По данным газеты Washington Post, на данный момент администрация Трампа изучает возможность прекратить все текущие поставки военной помощи Киеву. Это связано с недавней перепалкой, которую устроил Зеленский во время встречи с Трампом в Белом доме.Как сообщает WSJ со ссылкой на американского чиновника, вскоре после встречи Трампа с Зеленским американский лидер приказал высокопоставленным сотрудникам в области нацбезопасности выяснить, возможно ли временное или полное прекращение текущих поставок вооружения на Украину со стороны США.Как отмечает газета со ссылкой на советника Трампа, президент США пока планирует ждать дальнейших действий со стороны Зеленского.В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Встреча вскоре переросла в перепалку и, как сообщает американский телеканал Fox News, закончилась тем, что Трамп "вышвырнул" Зеленского за проявленное к американскому лидеру неуважение. Кроме того, сообщается об отмене подписания сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной. По окончании встречи Трамп заявил, что не заметил у Зеленского желания урегулировать конфликт с Россией.
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сша, дональд трамп, washington post, wsj, fox news, украина, владимир зеленский, вооружение, поставки вооружения
Политика, США, Дональд Трамп, Washington Post, WSJ, Fox News, УКРАИНА, Владимир Зеленский, вооружение, поставки вооружения
11:26 01.03.2025
 
Американские СМИ сообщили о возможном прекращении поставок оружия Киеву

WSJ: администрация Трампа изучает прекращение поставок оружия на Украину

© Фото : Official White House/Joyce N. BoghosianПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
© Фото : Official White House/Joyce N. Boghosian
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после перепалки с Владимиром Зеленским приказал сотрудникам аппарата нацбезопасности проверить, может ли Вашингтон временно или полностью прекратить поставки вооружений на Украину. Об этом пишет газета Wall Street Journal.
По данным газеты Washington Post, на данный момент администрация Трампа изучает возможность прекратить все текущие поставки военной помощи Киеву. Это связано с недавней перепалкой, которую устроил Зеленский во время встречи с Трампом в Белом доме.
Как сообщает WSJ со ссылкой на американского чиновника, вскоре после встречи Трампа с Зеленским американский лидер приказал высокопоставленным сотрудникам в области нацбезопасности выяснить, возможно ли временное или полное прекращение текущих поставок вооружения на Украину со стороны США.
Как отмечает газета со ссылкой на советника Трампа, президент США пока планирует ждать дальнейших действий со стороны Зеленского.
В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Встреча вскоре переросла в перепалку и, как сообщает американский телеканал Fox News, закончилась тем, что Трамп "вышвырнул" Зеленского за проявленное к американскому лидеру неуважение. Кроме того, сообщается об отмене подписания сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной. По окончании встречи Трамп заявил, что не заметил у Зеленского желания урегулировать конфликт с Россией.
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ПолитикаСШАДональд ТрампWashington PostWSJFox NewsУКРАИНАВладимир Зеленскийвооружениепоставки вооружения
 
 
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