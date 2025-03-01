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Трамп не заинтересован в дальнейшем финансировании Украины, пишут СМИ

Трамп не заинтересован в дальнейшем финансировании Украины, пишут СМИ - 01.03.2025, ПРАЙМ

Трамп не заинтересован в дальнейшем финансировании Украины, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании неоднократно отмечал, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, а также... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T14:07+0300

2025-03-01T14:07+0300

2025-03-01T14:07+0300

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании неоднократно отмечал, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, а также заявил, что дальнейшее финансирование Киева не входит в интересы США, пишет американская газета Wall Street Journal. Как сообщает газета, в частных разговорах со спонсорами на мероприятиях по сбору пожертвований Трамп не раз отмечал неспособность Украины одержать победу над Россией в конфликте и высказывал мнение, что продолжение поддержки Украины не отвечает интересам Вашингтона.Кроме того, неназванный советник Трампа сообщил изданию, что американский лидер уже долгое время довольно эмоционально высказывается о Зеленском, считая, что тот не выражает должную благодарность США за оказанную помощь. После недавней встречи Трампа и Зеленского, которая переросла в перепалку, Трамп намерен занять выжидательную позицию, чтобы узнать следующие шаги Зеленского, добавил советник.Встреча Трампа и Зеленского, прошедшая в пятницу в Вашингтоне, переросла в словесную перепалку. По данным телеканала Fox News, после конфликта, в ходе которого американский президент воспринял поведение Зеленского как неуважительное, Трамп выгнал его. Запланированное подписание соглашения по редкоземельным металлам было отменено. Глава Белого дома также отметил, что не видит у Зеленского стремления урегулировать конфликт с Россией.В свою очередь, Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствовали и будут препятствовать урегулированию конфликта, а также напрямую вовлекают в конфликт НАТО, по сути являясь "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут законной целью для России. Кроме того, как отметил глава МИД, США и НАТО участвуют в конфликте не только за счет поставок оружия, но и посредством проведения подготовки кадров на территории Германии, Великобритании, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны западных стран будет оттягивать переговоры и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250301/zelenskiy-855376612.html

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украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, нато, вашингтон, fox news, мид, сергей лавров