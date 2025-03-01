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"Сотни миллиардов евро". Макрон анонсировал гигантскую помощь Украине - 01.03.2025, ПРАЙМ
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"Сотни миллиардов евро". Макрон анонсировал гигантскую помощь Украине
"Сотни миллиардов евро". Макрон анонсировал гигантскую помощь Украине - 01.03.2025, ПРАЙМ
"Сотни миллиардов евро". Макрон анонсировал гигантскую помощь Украине
Евросоюз вскоре может принять решения о выделении Украине сотен миллиардов евро, сообщил в беседе с изданием La Tribune французский президент Эммануэль Макрон . | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T23:43+0300
2025-03-01T23:48+0300
политика
эммануэль макрон
евросоюз
помощь украине
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Евросоюз вскоре может принять решения о выделении Украине сотен миллиардов евро, сообщил в беседе с изданием La Tribune французский президент Эммануэль Макрон .По словам главы Пятой республики, решение может быть принято на саммите Евросоюзе, который состоится в Брюсселе 6 марта."Саммит 6 марта очень важен, - заявил Макрон. - Это масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями миллиардов евро".При этом французский лидер подчеркнул, что цель предстоящего саммита заключается именно в усиление поддержки Украины со стороны Европейского союза.
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эммануэль макрон, евросоюз, помощь украине
Политика, Эммануэль Макрон, Евросоюз, помощь Украине
23:43 01.03.2025 (обновлено: 23:48 01.03.2025)
 
"Сотни миллиардов евро". Макрон анонсировал гигантскую помощь Украине

Макрон: Евросоюз 6 марта может выделить Украине несколько сотен миллиардов евро

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПамятник-скульптура знаку "Евро" в Брюсселе
Памятник-скульптура знаку Евро в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Евросоюз вскоре может принять решения о выделении Украине сотен миллиардов евро, сообщил в беседе с изданием La Tribune французский президент Эммануэль Макрон .
По словам главы Пятой республики, решение может быть принято на саммите Евросоюзе, который состоится в Брюсселе 6 марта.
"Саммит 6 марта очень важен, - заявил Макрон. - Это масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями миллиардов евро".
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При этом французский лидер подчеркнул, что цель предстоящего саммита заключается именно в усиление поддержки Украины со стороны Европейского союза.
 
ПолитикаЭммануэль МакронЕвросоюзпомощь Украине
 
 
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