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"Сотни миллиардов евро". Макрон анонсировал гигантскую помощь Украине

"Сотни миллиардов евро". Макрон анонсировал гигантскую помощь Украине - 01.03.2025, ПРАЙМ

"Сотни миллиардов евро". Макрон анонсировал гигантскую помощь Украине

Евросоюз вскоре может принять решения о выделении Украине сотен миллиардов евро, сообщил в беседе с изданием La Tribune французский президент Эммануэль Макрон . | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T23:43+0300

2025-03-01T23:43+0300

2025-03-01T23:48+0300

политика

эммануэль макрон

евросоюз

помощь украине

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Евросоюз вскоре может принять решения о выделении Украине сотен миллиардов евро, сообщил в беседе с изданием La Tribune французский президент Эммануэль Макрон .По словам главы Пятой республики, решение может быть принято на саммите Евросоюзе, который состоится в Брюсселе 6 марта."Саммит 6 марта очень важен, - заявил Макрон. - Это масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями миллиардов евро".При этом французский лидер подчеркнул, что цель предстоящего саммита заключается именно в усиление поддержки Украины со стороны Европейского союза.

https://1prime.ru/20250228/makron-855340331.html

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эммануэль макрон, евросоюз, помощь украине