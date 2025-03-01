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ЦБ снизил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам

ЦБ снизил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам - 01.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ снизил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам

Банк России с 1 марта снизил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первым взносом более 20% и предоставленным заемщикам с показателем долговой... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T00:18+0300

2025-03-01T00:18+0300

2025-03-01T00:18+0300

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Банк России с 1 марта снизил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первым взносом более 20% и предоставленным заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) менее 70%. Это смягчение даст менее закредитованным заемщикам больше шансов на одобрение ипотеки, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Так, например, с 1 марта значение надбавки к коэффициентам риска в отношении ипотеки, обеспеченной правами требования по договорам долевого участия в строительстве с первоначальным взносом от 20% до 30% для заемщика с ПДН от 50% до 60% составит 0,25 вместо ранее применявшейся единицы, а для тех, у кого показатель долговой нагрузки от 60% до 70% будет 0,5 вместо 1,5. При этом неизменными останутся надбавки в более рискованных сегментах - с ПДН от 70 до 80 и выше 80 для всех вариантов первоначальных взносов. Как пояснил РИА Новости член Ассоциации юристов России Евгений Пантазий, эти надбавки используются для оценки потенциальных рисков, связанных с выдачей ипотечных кредитов. А их снижение означает, что для банков уменьшаются требования к резервированию капитала по таким кредитам, что может сделать ипотечное кредитование более привлекательным для финансовых учреждений. "Для заемщиков с первоначальным взносом более 20% и показателем долговой нагрузки (ПДН) менее 70% условия получения ипотеки могут стать более доступными. Банки, сталкиваясь с пониженными рисками, могут предложить более выгодные условия, включая снижение процентных ставок. Однако для заемщиков с высоким ПДН или низким первоначальным взносом условия останутся прежними, поскольку надбавки для более рискованных сегментов не изменяются", - добавил он. "Ипотека, скорее всего, станет немного доступнее для заемщиков с низкой долговой нагрузкой и первоначальным взносом выше 20%, поскольку банки смогут предлагать более мягкие условия... В любом случае стоимость ипотеки будет зависеть от более широких факторов, таких как ключевая ставка и динамика цен на жилье. Это не революция, а точечная корректировка, которая дает банкам больше гибкости, а заемщикам - чуть больше шансов на одобрение кредита", - считает и замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" Руслан Пермяков. Ведущий эксперт рынка FoodNet НТИ, экономист Алексей Кук, тоже указал, что снижение таких надбавок приведет к тому, что банки будут выдавать ипотеку с достаточно высоким первоначальным взносом (20-30%) более охотно. "На стоимость ипотеки это может повлиять только в рамках конкуренции между банками, если отдельные банки будут принимать льготные программы в пределах снижения нагрузки на резервы по этим кредитам. На такие меры могут пойти крупные банки. В целом же, с точки зрения финансов, это скорее повлияет на снижение дополнительных расходов банков и, соответственно, повышение их прибыли", - добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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