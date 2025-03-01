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ЦБ снизил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам - 01.03.2025, ПРАЙМ
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ЦБ снизил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам
ЦБ снизил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам - 01.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ снизил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам
Банк России с 1 марта снизил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первым взносом более 20% и предоставленным заемщикам с показателем долговой... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T00:18+0300
2025-03-01T00:18+0300
финансы
банки
недвижимость
москва
евгений пантазий
банк россия
банк россии
ассоциация юристов россии
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Банк России с 1 марта снизил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первым взносом более 20% и предоставленным заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) менее 70%. Это смягчение даст менее закредитованным заемщикам больше шансов на одобрение ипотеки, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Так, например, с 1 марта значение надбавки к коэффициентам риска в отношении ипотеки, обеспеченной правами требования по договорам долевого участия в строительстве с первоначальным взносом от 20% до 30% для заемщика с ПДН от 50% до 60% составит 0,25 вместо ранее применявшейся единицы, а для тех, у кого показатель долговой нагрузки от 60% до 70% будет 0,5 вместо 1,5. При этом неизменными останутся надбавки в более рискованных сегментах - с ПДН от 70 до 80 и выше 80 для всех вариантов первоначальных взносов. Как пояснил РИА Новости член Ассоциации юристов России Евгений Пантазий, эти надбавки используются для оценки потенциальных рисков, связанных с выдачей ипотечных кредитов. А их снижение означает, что для банков уменьшаются требования к резервированию капитала по таким кредитам, что может сделать ипотечное кредитование более привлекательным для финансовых учреждений. "Для заемщиков с первоначальным взносом более 20% и показателем долговой нагрузки (ПДН) менее 70% условия получения ипотеки могут стать более доступными. Банки, сталкиваясь с пониженными рисками, могут предложить более выгодные условия, включая снижение процентных ставок. Однако для заемщиков с высоким ПДН или низким первоначальным взносом условия останутся прежними, поскольку надбавки для более рискованных сегментов не изменяются", - добавил он. "Ипотека, скорее всего, станет немного доступнее для заемщиков с низкой долговой нагрузкой и первоначальным взносом выше 20%, поскольку банки смогут предлагать более мягкие условия... В любом случае стоимость ипотеки будет зависеть от более широких факторов, таких как ключевая ставка и динамика цен на жилье. Это не революция, а точечная корректировка, которая дает банкам больше гибкости, а заемщикам - чуть больше шансов на одобрение кредита", - считает и замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" Руслан Пермяков. Ведущий эксперт рынка FoodNet НТИ, экономист Алексей Кук, тоже указал, что снижение таких надбавок приведет к тому, что банки будут выдавать ипотеку с достаточно высоким первоначальным взносом (20-30%) более охотно. "На стоимость ипотеки это может повлиять только в рамках конкуренции между банками, если отдельные банки будут принимать льготные программы в пределах снижения нагрузки на резервы по этим кредитам. На такие меры могут пойти крупные банки. В целом же, с точки зрения финансов, это скорее повлияет на снижение дополнительных расходов банков и, соответственно, повышение их прибыли", - добавил он.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
финансы, банки, недвижимость, москва, евгений пантазий, банк россия, банк россии, ассоциация юристов россии
Финансы, Банки, Недвижимость, МОСКВА, Евгений Пантазий, банк Россия, Банк России, Ассоциация юристов России
00:18 01.03.2025
 
ЦБ снизил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам

ЦБ снизил надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с первым взносом более 20%

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Банк России с 1 марта снизил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первым взносом более 20% и предоставленным заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) менее 70%. Это смягчение даст менее закредитованным заемщикам больше шансов на одобрение ипотеки, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Так, например, с 1 марта значение надбавки к коэффициентам риска в отношении ипотеки, обеспеченной правами требования по договорам долевого участия в строительстве с первоначальным взносом от 20% до 30% для заемщика с ПДН от 50% до 60% составит 0,25 вместо ранее применявшейся единицы, а для тех, у кого показатель долговой нагрузки от 60% до 70% будет 0,5 вместо 1,5. При этом неизменными останутся надбавки в более рискованных сегментах - с ПДН от 70 до 80 и выше 80 для всех вариантов первоначальных взносов.
Как пояснил РИА Новости член Ассоциации юристов России Евгений Пантазий, эти надбавки используются для оценки потенциальных рисков, связанных с выдачей ипотечных кредитов. А их снижение означает, что для банков уменьшаются требования к резервированию капитала по таким кредитам, что может сделать ипотечное кредитование более привлекательным для финансовых учреждений.
"Для заемщиков с первоначальным взносом более 20% и показателем долговой нагрузки (ПДН) менее 70% условия получения ипотеки могут стать более доступными. Банки, сталкиваясь с пониженными рисками, могут предложить более выгодные условия, включая снижение процентных ставок. Однако для заемщиков с высоким ПДН или низким первоначальным взносом условия останутся прежними, поскольку надбавки для более рискованных сегментов не изменяются", - добавил он.
"Ипотека, скорее всего, станет немного доступнее для заемщиков с низкой долговой нагрузкой и первоначальным взносом выше 20%, поскольку банки смогут предлагать более мягкие условия... В любом случае стоимость ипотеки будет зависеть от более широких факторов, таких как ключевая ставка и динамика цен на жилье. Это не революция, а точечная корректировка, которая дает банкам больше гибкости, а заемщикам - чуть больше шансов на одобрение кредита", - считает и замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" Руслан Пермяков.
Ведущий эксперт рынка FoodNet НТИ, экономист Алексей Кук, тоже указал, что снижение таких надбавок приведет к тому, что банки будут выдавать ипотеку с достаточно высоким первоначальным взносом (20-30%) более охотно.
"На стоимость ипотеки это может повлиять только в рамках конкуренции между банками, если отдельные банки будут принимать льготные программы в пределах снижения нагрузки на резервы по этим кредитам. На такие меры могут пойти крупные банки. В целом же, с точки зрения финансов, это скорее повлияет на снижение дополнительных расходов банков и, соответственно, повышение их прибыли", - добавил он.
 
ФинансыБанкиНедвижимостьМОСКВАЕвгений Пантазийбанк РоссияБанк РоссииАссоциация юристов России
 
 
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