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Эксперт оценил влияние на иностранцев новых мер Турции в отношении банков - 01.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250301/turtsiya-855373555.html
Эксперт оценил влияние на иностранцев новых мер Турции в отношении банков
Эксперт оценил влияние на иностранцев новых мер Турции в отношении банков - 01.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил влияние на иностранцев новых мер Турции в отношении банков
Планируемые властями Турции меры по ограничению обслуживания клиентов банкоматов и регистрации мобильных номеров вряд ли усложнят жизнь иностранцам, для них... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T08:35+0300
2025-03-01T08:51+0300
экономика
турция
стамбул
банки
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СТАМБУЛ, 1 мар - ПРАЙМ. Планируемые властями Турции меры по ограничению обслуживания клиентов банкоматов и регистрации мобильных номеров вряд ли усложнят жизнь иностранцам, для них будут разработаны особые правила, заявил РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности Мустафа Бёгюрджю. По словам эксперта, данные предложения в рамках реформы будут вынесены на обсуждение комиссии по юстиции, а затем и генассамблеи парламента Турции, после чего будут утверждены в виде закона. Вероятнее всего, добавил он, власти установят переходный период, чтобы банки смогли адаптироваться к новым правилам. "Будут разработаны директивы касательно того, как иностранцы будут использовать банкоматы для снятия и внесения наличных на счет. Очевидно, появится система, облегчающая банковские процедуры для прибывающих в Турцию иностранных туристов. Не исключен вариант интеграции с международными системами данных, когда туристы будут сканировать свои паспорта в банкоматах, а фотография в паспорте будет сверяться с загруженной в эти системы. В целом, у туристов не должно возникнуть проблем", - отметил Бёгюрджю. Минюст Турции ранее сообщил, что в рамках планируемой 4-й реформы судебной системы Турции, реализация которой рассчитана на 2025-2029 годы, власти Турции могут запретить иностранцам регистрировать больше одного номера мобильного телефона, а банкоматы страны будут выдавать деньги только гражданам, чьи лица будут распознаны. Ожидается, что банки и организации, предоставляющие электронные платежи, не смогут открывать счета клиентам, не предоставившим идентификационный документ с чипом. Данные меры будут приняты в рамках борьбы с мошенничеством и с целью "повышения доверия к правосудию".
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турция, стамбул, банки, финансы
Экономика, ТУРЦИЯ, Стамбул, Банки, Финансы
08:35 01.03.2025 (обновлено: 08:51 01.03.2025)
 
Эксперт оценил влияние на иностранцев новых мер Турции в отношении банков

Эксперт Бёгюрджю: новые банковские меры в Турции не усложнят жизнь иностранцам

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости
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СТАМБУЛ, 1 мар - ПРАЙМ. Планируемые властями Турции меры по ограничению обслуживания клиентов банкоматов и регистрации мобильных номеров вряд ли усложнят жизнь иностранцам, для них будут разработаны особые правила, заявил РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности Мустафа Бёгюрджю.
По словам эксперта, данные предложения в рамках реформы будут вынесены на обсуждение комиссии по юстиции, а затем и генассамблеи парламента Турции, после чего будут утверждены в виде закона. Вероятнее всего, добавил он, власти установят переходный период, чтобы банки смогли адаптироваться к новым правилам.
"Будут разработаны директивы касательно того, как иностранцы будут использовать банкоматы для снятия и внесения наличных на счет. Очевидно, появится система, облегчающая банковские процедуры для прибывающих в Турцию иностранных туристов. Не исключен вариант интеграции с международными системами данных, когда туристы будут сканировать свои паспорта в банкоматах, а фотография в паспорте будет сверяться с загруженной в эти системы. В целом, у туристов не должно возникнуть проблем", - отметил Бёгюрджю.
Минюст Турции ранее сообщил, что в рамках планируемой 4-й реформы судебной системы Турции, реализация которой рассчитана на 2025-2029 годы, власти Турции могут запретить иностранцам регистрировать больше одного номера мобильного телефона, а банкоматы страны будут выдавать деньги только гражданам, чьи лица будут распознаны. Ожидается, что банки и организации, предоставляющие электронные платежи, не смогут открывать счета клиентам, не предоставившим идентификационный документ с чипом.
Данные меры будут приняты в рамках борьбы с мошенничеством и с целью "повышения доверия к правосудию".
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