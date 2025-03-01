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Источник сообщил о готовности Турции принять переговоры России и Украины - 01.03.2025, ПРАЙМ
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Источник сообщил о готовности Турции принять переговоры России и Украины
Источник сообщил о готовности Турции принять переговоры России и Украины - 01.03.2025, ПРАЙМ
Источник сообщил о готовности Турции принять переговоры России и Украины
Глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече по Украине в Лондоне в воскресенье планирует заявить о готовности Анкары вновь принять переговоры по урегулированию... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T14:16+0300
2025-03-01T14:16+0300
политика
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СТАМБУЛ, 1 мар - ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече по Украине в Лондоне в воскресенье планирует заявить о готовности Анкары вновь принять переговоры по урегулированию конфликта, сообщил агентству РИА Новости турецкий дипломатический источник. Как уточнил источник, Фидан планирует принять участие во встрече. Ожидается, что министр заявит коллегам о вкладе, который Турция может внести в процесс урегулирования украинского конфликта, а также "подчеркнет усилия Анкары с целью завершения конфликта справедливым и прочным миром". "Министр подчеркнет, что Турция, принимавшая в марте 2022 года переговоры между РФ и Украиной, готова и в предстоящий период взять на себя роль посредника", - сообщил источник. При этом Фидан также заявит о поддержке Анкарой "территориальной целостности Украины". По данным ведомства, на встречу также приглашены представители НАТО, ЕС, ФРГ, Франции, Италии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Финляндии, Швеции, Чехии, Румынии и Украины. Встреча в Лондоне пройдет после переговоров Кира Стармера в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, которые состоялись в четверг. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
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турция, анкара, украина, россия, владимир путин, мид, нато, кир стармер, дональд трамп, ес, переговоры
Политика, ТУРЦИЯ, Анкара, УКРАИНА, РОССИЯ, Владимир Путин, МИД, НАТО, Кир Стармер, Дональд Трамп, ЕС, переговоры
14:16 01.03.2025
 
Источник сообщил о готовности Турции принять переговоры России и Украины

Глава МИД Турции сообщит в Лондоне о планах Анкары принять переговоры по Украине

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СТАМБУЛ, 1 мар - ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече по Украине в Лондоне в воскресенье планирует заявить о готовности Анкары вновь принять переговоры по урегулированию конфликта, сообщил агентству РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Как уточнил источник, Фидан планирует принять участие во встрече.
Ожидается, что министр заявит коллегам о вкладе, который Турция может внести в процесс урегулирования украинского конфликта, а также "подчеркнет усилия Анкары с целью завершения конфликта справедливым и прочным миром".
"Министр подчеркнет, что Турция, принимавшая в марте 2022 года переговоры между РФ и Украиной, готова и в предстоящий период взять на себя роль посредника", - сообщил источник.
При этом Фидан также заявит о поддержке Анкарой "территориальной целостности Украины".
По данным ведомства, на встречу также приглашены представители НАТО, ЕС, ФРГ, Франции, Италии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Финляндии, Швеции, Чехии, Румынии и Украины.
Встреча в Лондоне пройдет после переговоров Кира Стармера в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, которые состоялись в четверг.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
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ПолитикаТУРЦИЯАнкараУКРАИНАРОССИЯВладимир ПутинМИДНАТОКир СтармерДональд ТрампЕСпереговоры
 
 
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