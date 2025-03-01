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Израиль пригрозил ударом по Сирии

Израиль пригрозил ударом по Сирии - 01.03.2025, ПРАЙМ

Израиль пригрозил ударом по Сирии

Израиль пригрозил ударом по Сирии, если сирийские друзы подвергнутся атакам со стороны новых властей в Дамаске, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила приказ о... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T21:56+0300

2025-03-01T21:56+0300

2025-03-01T21:56+0300

политика

угроза

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мар - ПРАЙМ. Израиль пригрозил ударом по Сирии, если сирийские друзы подвергнутся атакам со стороны новых властей в Дамаске, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила приказ о повышении боеготовности, сообщила пресс-служба министерства обороны Израиля. "️Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац поручили ЦАХАЛ подготовиться к защите друзского поселения Джарамана, расположенного в пригороде Дамаска и подвергающегося атаке со стороны сил сирийского режима", - говорится в сообщении. По данным минобороны страны, в ЦАХАЛ получено указание привести силы в готовность и "передать сирийскому режиму четкое и жесткое предупреждение: любое нападение на друзов повлечет за собой тяжелые последствия". "Мы не позволим террористическому режиму радикального ислама в Сирии нападать на друзов. Если режим осмелится нанести удар по друзам – он столкнется с нашей ответной реакцией. Мы не позволим террористическому режиму радикального ислама в Сирии угрожать друзам", - приводит пресс-служба заявление оборонного ведомства.

https://1prime.ru/20250207/pentagon-854772948.html

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угроза