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Израиль пригрозил ударом по Сирии - 01.03.2025, ПРАЙМ
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Израиль пригрозил ударом по Сирии
Израиль пригрозил ударом по Сирии - 01.03.2025, ПРАЙМ
Израиль пригрозил ударом по Сирии
Израиль пригрозил ударом по Сирии, если сирийские друзы подвергнутся атакам со стороны новых властей в Дамаске, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила приказ о... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T21:56+0300
2025-03-01T21:56+0300
политика
угроза
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мар - ПРАЙМ. Израиль пригрозил ударом по Сирии, если сирийские друзы подвергнутся атакам со стороны новых властей в Дамаске, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила приказ о повышении боеготовности, сообщила пресс-служба министерства обороны Израиля. "️Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац поручили ЦАХАЛ подготовиться к защите друзского поселения Джарамана, расположенного в пригороде Дамаска и подвергающегося атаке со стороны сил сирийского режима", - говорится в сообщении. По данным минобороны страны, в ЦАХАЛ получено указание привести силы в готовность и "передать сирийскому режиму четкое и жесткое предупреждение: любое нападение на друзов повлечет за собой тяжелые последствия". "Мы не позволим террористическому режиму радикального ислама в Сирии нападать на друзов. Если режим осмелится нанести удар по друзам – он столкнется с нашей ответной реакцией. Мы не позволим террористическому режиму радикального ислама в Сирии угрожать друзам", - приводит пресс-служба заявление оборонного ведомства.
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угроза
Политика, угроза
21:56 01.03.2025
 
Израиль пригрозил ударом по Сирии

МО: Израиль пригрозил ударом по Сирии в случае нападок Дамаска на местных друзов

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГорода мира. Тель-Авив
Города мира. Тель-Авив - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мар - ПРАЙМ. Израиль пригрозил ударом по Сирии, если сирийские друзы подвергнутся атакам со стороны новых властей в Дамаске, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила приказ о повышении боеготовности, сообщила пресс-служба министерства обороны Израиля.
"️Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац поручили ЦАХАЛ подготовиться к защите друзского поселения Джарамана, расположенного в пригороде Дамаска и подвергающегося атаке со стороны сил сирийского режима", - говорится в сообщении.
По данным минобороны страны, в ЦАХАЛ получено указание привести силы в готовность и "передать сирийскому режиму четкое и жесткое предупреждение: любое нападение на друзов повлечет за собой тяжелые последствия".
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7 февраля, 23:58
"Мы не позволим террористическому режиму радикального ислама в Сирии нападать на друзов. Если режим осмелится нанести удар по друзам – он столкнется с нашей ответной реакцией. Мы не позволим террористическому режиму радикального ислама в Сирии угрожать друзам", - приводит пресс-служба заявление оборонного ведомства.
 
Политикаугроза
 
 
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