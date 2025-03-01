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Самолет властей Украины, вылетевший с авиабазы США, приземлился в Лондоне
Самолет властей Украины, вылетевший с авиабазы США, приземлился в Лондоне - 01.03.2025, ПРАЙМ
Самолет властей Украины, вылетевший с авиабазы США, приземлился в Лондоне
Самолет властей Украины, вылетевший с военной базы американского штата Мэриленд после провала переговоров Владимира Зеленского с президентом США Дональдом... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T14:31+0300
2025-03-01T14:31+0300
2025-03-01T14:31+0300
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Самолет властей Украины, вылетевший с военной базы американского штата Мэриленд после провала переговоров Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, приземлился в столице Великобритании Лондоне, следует из данных портала FlightAware. По данным портала, самолет Airbus A319 вылетел с военной базы Эндрюс в 6.53 мск и приземлился в лондонском аэропорту Станстед в 14.03 мск. По информации украинских СМИ, этим самолетом пользуются власти Украины и Владимир Зеленский. Встреча Трампа и Зеленского, прошедшая в пятницу в Вашингтоне, переросла в словесную перепалку. По данным телеканала Fox News, после конфликта, в ходе которого американский президент воспринял поведение Зеленского как неуважительное, Трамп выгнал его. Запланированное подписание соглашения по редкоземельным металлам было отменено. Глава Белого дома также отметил, что не видит у Зеленского стремления урегулировать конфликт с Россией.
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украина, владимир зеленский, сша, лондон, flightaware, дональд трамп, самолет
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, ЛОНДОН, FlightAware, Дональд Трамп, самолет
Самолет властей Украины, вылетевший с авиабазы США, приземлился в Лондоне
Самолет Зеленского, вылетевший после переговоров из США, прибыл в Лондон
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Самолет властей Украины, вылетевший с военной базы американского штата Мэриленд после провала переговоров Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, приземлился в столице Великобритании Лондоне, следует из данных портала FlightAware.
По данным портала, самолет Airbus A319 вылетел с военной базы Эндрюс в 6.53 мск и приземлился в лондонском аэропорту Станстед в 14.03 мск.
По информации украинских СМИ, этим самолетом пользуются власти Украины и Владимир Зеленский.
Встреча Трампа и Зеленского, прошедшая в пятницу в Вашингтоне, переросла в словесную перепалку. По данным телеканала Fox News, после конфликта, в ходе которого американский президент воспринял поведение Зеленского как неуважительное, Трамп выгнал его. Запланированное подписание соглашения по редкоземельным металлам было отменено. Глава Белого дома также отметил, что не видит у Зеленского стремления урегулировать конфликт с Россией.
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