https://1prime.ru/20250301/ukraina-855377886.html

Самолет властей Украины, вылетевший с авиабазы США, приземлился в Лондоне

Самолет властей Украины, вылетевший с авиабазы США, приземлился в Лондоне - 01.03.2025, ПРАЙМ

Самолет властей Украины, вылетевший с авиабазы США, приземлился в Лондоне

Самолет властей Украины, вылетевший с военной базы американского штата Мэриленд после провала переговоров Владимира Зеленского с президентом США Дональдом... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T14:31+0300

2025-03-01T14:31+0300

2025-03-01T14:31+0300

политика

украина

владимир зеленский

сша

лондон

flightaware

дональд трамп

самолет

https://cdnn.1prime.ru/img/82770/48/827704888_316:0:3086:1558_1920x0_80_0_0_86062798c73ab822aad4b93304a2f57d.jpg

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Самолет властей Украины, вылетевший с военной базы американского штата Мэриленд после провала переговоров Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, приземлился в столице Великобритании Лондоне, следует из данных портала FlightAware. По данным портала, самолет Airbus A319 вылетел с военной базы Эндрюс в 6.53 мск и приземлился в лондонском аэропорту Станстед в 14.03 мск. По информации украинских СМИ, этим самолетом пользуются власти Украины и Владимир Зеленский. Встреча Трампа и Зеленского, прошедшая в пятницу в Вашингтоне, переросла в словесную перепалку. По данным телеканала Fox News, после конфликта, в ходе которого американский президент воспринял поведение Зеленского как неуважительное, Трамп выгнал его. Запланированное подписание соглашения по редкоземельным металлам было отменено. Глава Белого дома также отметил, что не видит у Зеленского стремления урегулировать конфликт с Россией.

https://1prime.ru/20250301/zelenskiy-855376612.html

украина

сша

лондон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, сша, лондон, flightaware, дональд трамп, самолет