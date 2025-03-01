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Росстат привел данные об урожае зерна в России

Росстат привел данные об урожае зерна в России - 01.03.2025, ПРАЙМ

Росстат привел данные об урожае зерна в России

Урожай зерна в России в 2024 году составил 125,856 миллиона тонн, пшеницы - 82,588 миллиона тонн, зернобобовых собрали 5,371 миллиона тонн, следует из... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T18:54+0300

2025-03-01T18:54+0300

2025-03-01T18:54+0300

экономика

росстат

урожай зерна

урожай пшеницы

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Урожай зерна в России в 2024 году составил 125,856 миллиона тонн, пшеницы - 82,588 миллиона тонн, зернобобовых собрали 5,371 миллиона тонн, следует из материалов Росстата. Кроме того, в 2024 году урожай семян подсолнечника и сахарной свеклы оказался меньше, чем годом ранее - 16,892 и 45,116 миллиона тонн соответственно против 17,259 миллиона тонн семян подсолнечника и 53,137 миллиона тонн сахарной свеклы в 2023 году, уточнили в службе. Росстат также сообщил, что урожай риса составил 1,259 миллиона тонн против 1,073 миллиона тонн годом ранее, гречихи - 1,208 миллиона тонн против 1,475 миллиона тонн, овса - 3,029 миллиона тонн против 3,304 миллиона тонн и проса - 324 тысячи тонн против 450 тысяч тонн соответственно. Кроме того, сбор ржи снизился до 1,165 миллиона тонн с 1,709 миллиона тонн в 2023 году, кукурузы - до 13,954 миллиона тонн с 16,622 миллиона тонн. В ведомстве добавили, что снизился и урожай картофеля. В 2024 году было собрано 17,8 миллиона тонн, а в 2023 году этот показатель был на уровне 20,2 миллиона тонн. Однако, увеличился урожай овощей. Так, в прошлом году собрали около 13,9 миллиона тонн овощей, при этом в 2023 году урожай составил 13,8 миллиона тонн. В 2023 году в России было собрано 144,9 млн тонн зерна, в том числе 92,8 млн тонн пшеницы, уточнили в Росстате.

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росстат, урожай зерна, урожай пшеницы