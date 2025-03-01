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Экс-депутат Рады отметил очевидное влияние Великобритании на Зеленского

Экс-депутат Рады отметил очевидное влияние Великобритании на Зеленского - 01.03.2025, ПРАЙМ

Экс-депутат Рады отметил очевидное влияние Великобритании на Зеленского

Действия Владимира Зеленского на переговорах с президентом США Дональдом Трампом вновь продемонстрировали влияние Великобритании на киевские власти. Лондону... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T12:06+0300

2025-03-01T12:06+0300

2025-03-01T12:06+0300

политика

украина

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владимир зеленский

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Действия Владимира Зеленского на переговорах с президентом США Дональдом Трампом вновь продемонстрировали влияние Великобритании на киевские власти. Лондону выгоден конфликт между Евросоюзом и Соединёнными Штатами, заявил РИА Новости бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров.Встреча Трампа и Зеленского, прошедшая в пятницу в Вашингтоне, переросла в словесную перепалку. По данным телеканала Fox News, после конфликта, в ходе которого американский президент воспринял поведение Зеленского как неуважительное, Трамп выгнал его. Запланированное подписание соглашения по редкоземельным металлам было отменено. Глава Белого дома также отметил, что не видит у Зеленского стремления урегулировать конфликт с Россией.Как отметил Килинкаров, после беспредела, который устроил Зеленский в Белом доме в очередной раз стало понятно огромное влияние британского руководства на политическое руководство Украины.По его словам, после этой встречи усилилось противостояние между Европой и администрацией Трампа, что на руку Великобритании.Килинкаров также подчеркнул, что на фоне заявлений в поддержку Зеленского со стороны европейских лидеров британский премьер Кир Стармер воздержался от громких высказываний. При этом украинский президент сразу после визита в Вашингтон направился в Лондон. Килинкаров предположил, что Зеленский считает британцев своими главными кураторами, поскольку они контролируют финансовые потоки, связанные с коррупцией, и управляют процессами в Киеве."В Лондоне будет собираться очередной кружок "очумелые ручки" - уже под руководством Британии", - отметил Килинкаров, имея в виду, что лидеры Западной Европы будут обсуждать поддержку Киева и свои дальнейшие действия. По мнению экс-депутата, единственными в Европе, кто не понимает, вокруг чего строится вся политическая игра и в в чьих интересах она ведётся, — это немцы. Они не осознают, что главная цель британцев — усиление своего влияния как геополитического игрока и укрепление позиций в Европе, а сделать это они планируют именно за счет Германии. Зеленский. в свою очередь, реализует стратегию, которая разработана не в интересах Украины, а в интересах Лондона, подытожил Килинкаров.

https://1prime.ru/20250228/tramp-855343192.html

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украина, рада, владимир зеленский, великобритания, сша, вашингтон, дональд трамп, кир стармер, ес