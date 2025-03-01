https://1prime.ru/20250301/velikobritaniya-855375920.html
Экс-депутат Рады отметил очевидное влияние Великобритании на Зеленского
Экс-депутат Рады отметил очевидное влияние Великобритании на Зеленского - 01.03.2025, ПРАЙМ
Экс-депутат Рады отметил очевидное влияние Великобритании на Зеленского
Действия Владимира Зеленского на переговорах с президентом США Дональдом Трампом вновь продемонстрировали влияние Великобритании на киевские власти. Лондону... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T12:06+0300
2025-03-01T12:06+0300
2025-03-01T12:06+0300
политика
украина
рада
владимир зеленский
великобритания
сша
вашингтон
дональд трамп
кир стармер
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/42/763564299_0:0:4535:2551_1920x0_80_0_0_be4b43e3fdf854db869149c4e30408ce.jpg
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Действия Владимира Зеленского на переговорах с президентом США Дональдом Трампом вновь продемонстрировали влияние Великобритании на киевские власти. Лондону выгоден конфликт между Евросоюзом и Соединёнными Штатами, заявил РИА Новости бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров.Встреча Трампа и Зеленского, прошедшая в пятницу в Вашингтоне, переросла в словесную перепалку. По данным телеканала Fox News, после конфликта, в ходе которого американский президент воспринял поведение Зеленского как неуважительное, Трамп выгнал его. Запланированное подписание соглашения по редкоземельным металлам было отменено. Глава Белого дома также отметил, что не видит у Зеленского стремления урегулировать конфликт с Россией.Как отметил Килинкаров, после беспредела, который устроил Зеленский в Белом доме в очередной раз стало понятно огромное влияние британского руководства на политическое руководство Украины.По его словам, после этой встречи усилилось противостояние между Европой и администрацией Трампа, что на руку Великобритании.Килинкаров также подчеркнул, что на фоне заявлений в поддержку Зеленского со стороны европейских лидеров британский премьер Кир Стармер воздержался от громких высказываний. При этом украинский президент сразу после визита в Вашингтон направился в Лондон. Килинкаров предположил, что Зеленский считает британцев своими главными кураторами, поскольку они контролируют финансовые потоки, связанные с коррупцией, и управляют процессами в Киеве."В Лондоне будет собираться очередной кружок "очумелые ручки" - уже под руководством Британии", - отметил Килинкаров, имея в виду, что лидеры Западной Европы будут обсуждать поддержку Киева и свои дальнейшие действия. По мнению экс-депутата, единственными в Европе, кто не понимает, вокруг чего строится вся политическая игра и в в чьих интересах она ведётся, — это немцы. Они не осознают, что главная цель британцев — усиление своего влияния как геополитического игрока и укрепление позиций в Европе, а сделать это они планируют именно за счет Германии. Зеленский. в свою очередь, реализует стратегию, которая разработана не в интересах Украины, а в интересах Лондона, подытожил Килинкаров.
https://1prime.ru/20250228/tramp-855343192.html
украина
великобритания
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/42/763564299_252:0:4284:3024_1920x0_80_0_0_f8e61ca3565d154a6094233831cb6d2f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, рада, владимир зеленский, великобритания, сша, вашингтон, дональд трамп, кир стармер, ес
Политика, УКРАИНА, Рада, Владимир Зеленский, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Кир Стармер, ЕС
Экс-депутат Рады отметил очевидное влияние Великобритании на Зеленского
Экс-депутат Рады Килинкаров: Великобритании выгоден конфликт Европы и США
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Действия Владимира Зеленского на переговорах с президентом США Дональдом Трампом вновь продемонстрировали влияние Великобритании на киевские власти. Лондону выгоден конфликт между Евросоюзом и Соединёнными Штатами, заявил РИА Новости бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров.
Встреча Трампа и Зеленского, прошедшая в пятницу в Вашингтоне, переросла в словесную перепалку. По данным телеканала Fox News, после конфликта, в ходе которого американский президент воспринял поведение Зеленского как неуважительное, Трамп выгнал его. Запланированное подписание соглашения по редкоземельным металлам было отменено. Глава Белого дома также отметил, что не видит у Зеленского стремления урегулировать конфликт с Россией.
Как отметил Килинкаров, после беспредела, который устроил Зеленский в Белом доме в очередной раз стало понятно огромное влияние британского руководства на политическое руководство Украины.
По его словам, после этой встречи усилилось противостояние между Европой и администрацией Трампа, что на руку Великобритании.
Килинкаров также подчеркнул, что на фоне заявлений в поддержку Зеленского со стороны европейских лидеров британский премьер Кир Стармер воздержался от громких высказываний. При этом украинский президент сразу после визита в Вашингтон направился в Лондон. Килинкаров предположил, что Зеленский считает британцев своими главными кураторами, поскольку они контролируют финансовые потоки, связанные с коррупцией, и управляют процессами в Киеве.
"В Лондоне будет собираться очередной кружок "очумелые ручки" - уже под руководством Британии", - отметил Килинкаров, имея в виду, что лидеры Западной Европы будут обсуждать поддержку Киева и свои дальнейшие действия.
По мнению экс-депутата, единственными в Европе, кто не понимает, вокруг чего строится вся политическая игра и в в чьих интересах она ведётся, — это немцы. Они не осознают, что главная цель британцев — усиление своего влияния как геополитического игрока и укрепление позиций в Европе, а сделать это они планируют именно за счет Германии. Зеленский. в свою очередь, реализует стратегию, которая разработана не в интересах Украины, а в интересах Лондона, подытожил Килинкаров.
Трамп на встрече с премьером Британии отрезвил Европу по вопросу Украины