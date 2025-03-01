https://1prime.ru/20250301/vsu-855371827.html
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ расстреляли ее мужа
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ расстреляли ее мужа - 01.03.2025, ПРАЙМ
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ расстреляли ее мужа
Пожилая жительница курского села Николаево-Дарьино рассказала, как ВСУ расстреляли ее супруга, который пошел домой, чтобы взять воды. | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T06:02+0300
2025-03-01T06:02+0300
2025-03-01T06:02+0300
общество
рф
владимир путин
валерий герасимов
всу
ск рф
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855371827.jpg?1740798173
МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. Пожилая жительница курского села Николаево-Дарьино рассказала, как ВСУ расстреляли ее супруга, который пошел домой, чтобы взять воды.
Как рассказала на опросе военным следователям СК РФ жительница Николаево-Дарьино, кадры которого есть в распоряжении РИА Новости, она оставалась в поселке с 6 августа и до 5 февраля.
"(ВСУ – ред.) убили мужа, убили еще одну семью, расстреляли. Мужа убили 1 декабря, когда он пошел домой взять воды. Я ждала-ждала, слышу, автоматная очередь… Я его не дождалась. Пошла (к дому – ред.), позвала, никто не обозвался. Я хотела уходить, слышу стоны. Я думала, что это украинец, но когда посмотрела, это лежал муж, уже умирал", - сказала она.
Тело супруга увезти на участок к родителям женщины и похоронить там помогли соседи.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф, владимир путин, валерий герасимов, всу, ск рф, вс рф
Общество , РФ, Владимир Путин, Валерий Герасимов, ВСУ, СК РФ, ВС РФ
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ расстреляли ее мужа
Жительница курского села Николаево-Дарьино рассказала, как ВСУ расстреляли ее мужа
МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. Пожилая жительница курского села Николаево-Дарьино рассказала, как ВСУ расстреляли ее супруга, который пошел домой, чтобы взять воды.
Как рассказала на опросе военным следователям СК РФ жительница Николаево-Дарьино, кадры которого есть в распоряжении РИА Новости, она оставалась в поселке с 6 августа и до 5 февраля.
"(ВСУ – ред.) убили мужа, убили еще одну семью, расстреляли. Мужа убили 1 декабря, когда он пошел домой взять воды. Я ждала-ждала, слышу, автоматная очередь… Я его не дождалась. Пошла (к дому – ред.), позвала, никто не обозвался. Я хотела уходить, слышу стоны. Я думала, что это украинец, но когда посмотрела, это лежал муж, уже умирал", - сказала она.
Тело супруга увезти на участок к родителям женщины и похоронить там помогли соседи.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.