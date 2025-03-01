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Появились данные экзитполов второго тура президентских выборов в Абхазии
Появились данные экзитполов второго тура президентских выборов в Абхазии - 01.03.2025, ПРАЙМ
Появились данные экзитполов второго тура президентских выборов в Абхазии
Бадра Гунба лидирует во втором туре выборов президента Абхазии с более 61% от числа проголосовавших, сообщает издание "Апсны 360" со ссылкой на опрос... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T21:17+0300
2025-03-01T21:17+0300
2025-03-01T21:23+0300
политика
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Бадра Гунба лидирует во втором туре выборов президента Абхазии с более 61% от числа проголосовавших, сообщает издание "Апсны 360" со ссылкой на опрос избирателей при выходе из участков. "По имеющимся данным, Бадра Гунба лидирует в ходе второго тура выборов президента Республики Абхазия с результатом более 61% от числа проголосовавших. Согласно этим данным Бадра Гунба набирает 61,77%, Адгур Ардзинба - 38,23%", - говорится в сообщении. Голосование проходило с 8.00 до 20.00 мск на территории Абхазии, а также на двух участках в России - в Москве и Черкесске. Как сообщил председатель республиканского ЦИК Дмитрий Маршан, явка во втором туре составила около 70%, ."В районе 70% по Республике Абхазия проголосовало", - сообщил Маршан на брифинге, комментируя вопрос СМИ.В Абхазии в субботу проходил второй тур президентский выборов. На высший государственный пост претендуют видный политический деятель республики Бадра Гунба, победивший в первом туре с 46,38% голосов, и оппозиционер Адгур Ардзинба, набравший по итогам первого тура 36,92%.
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Политика, АБХАЗИЯ, президентские выборы, экзитполл
Появились данные экзитполов второго тура президентских выборов в Абхазии
Апсны 360: Гунба лидирует во 2-м туре выборов президента Абхазии с 61% голосов
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Бадра Гунба лидирует во втором туре выборов президента Абхазии с более 61% от числа проголосовавших, сообщает издание "Апсны 360" со ссылкой на опрос избирателей при выходе из участков.
"По имеющимся данным, Бадра Гунба лидирует в ходе второго тура выборов президента Республики Абхазия с результатом более 61% от числа проголосовавших. Согласно этим данным Бадра Гунба набирает 61,77%, Адгур Ардзинба - 38,23%", - говорится в сообщении.
Кандидаты в президенты Абхазии отдали свои голоса во втором туре выборов
Голосование проходило с 8.00 до 20.00 мск на территории Абхазии, а также на двух участках в России - в Москве и Черкесске. Как сообщил председатель республиканского ЦИК Дмитрий Маршан, явка во втором туре составила около 70%, .
"В районе 70% по Республике Абхазия проголосовало", - сообщил Маршан на брифинге, комментируя вопрос СМИ.
В Абхазии в субботу проходил второй тур президентский выборов. На высший государственный пост претендуют видный политический деятель республики Бадра Гунба, победивший в первом туре с 46,38% голосов, и оппозиционер Адгур Ардзинба, набравший по итогам первого тура 36,92%.