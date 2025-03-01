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В Абхазии неизвестные напали на избирательный участок

В Абхазии неизвестные напали на избирательный участок - 01.03.2025, ПРАЙМ

В Абхазии неизвестные напали на избирательный участок

Неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии, где в воскресенье с 8.00 до 20.00 мск проходили выборы президента республики, повреждена избирательная... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T21:20+0300

2025-03-01T21:20+0300

2025-03-01T21:21+0300

происшествия

абхазия

нападение

стрельба

президентские выборы

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МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. Неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии, где в воскресенье с 8.00 до 20.00 мск проходили выборы президента республики, повреждена избирательная урна, при попытке задержания полицией они открыли стрельбу, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Абхазии. Голосование проходило с 8.00 до 20.00 мск на территории Абхазии, а также на двух участках в России - в Москве и Черкесске. Как сообщал ЦИК, по состоянию на 18.00 явка избирателей составила 60%, свои голоса отдали почти 90 тысяч человек. "Первого марта, примерно в 19.30, на территории избирательного участка в Цандрипшской СШ№2 Гагрского района произошло вооруженное нападение, в результате чего повреждена избирательная урна, а так же документы. Нападавшие осуществили попытку скрыться на автомобилях. В ходе преследования сотрудниками МВД был перекрыт блок-пост "Мюссера", не подчинившись требованиям остановиться, нападавшие открыли стрельбу", - сообщили в МВД. После перестрелки один из водителей не справился с управлением и вылетел в кювет, предпринимаются меры по задержанию подозреваемых, объявлен план-перехват.

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абхазия, нападение, стрельба, президентские выборы