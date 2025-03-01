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В Абхазии задержали подозреваемых в нападении на избирательный участок

В Абхазии задержали подозреваемых в нападении на избирательный участок - 01.03.2025, ПРАЙМ

В Абхазии задержали подозреваемых в нападении на избирательный участок

Попытка сорвать выборы произошла в Гагрском районе Абхазии, на избирательный участок было совершено нападение, двое предполагаемых злоумышленников после... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T21:39+0300

2025-03-01T21:39+0300

2025-03-01T21:39+0300

происшествия

абхазия

президентские выборы

нападение

задержание

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СУХУМ, 1 мар - ПРАЙМ. Попытка сорвать выборы произошла в Гагрском районе Абхазии, на избирательный участок было совершено нападение, двое предполагаемых злоумышленников после перестрелки с полицией задержаны и госпитализированы, сообщил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан. "В 14-м округе на пятом участке в Цындрыпшах была попытка сорвать выборы. Зашли люди, которые хотели дестабилизировать обстановку, но ситуация была взята под контроль… При попытке остановить вооруженных людей правоохранительные органы отреагировали жестким образом. И злоумышленники, которые не подчинились милиции, полицейские открыли по ним огонь. Два гражданина республики Абхазия доставлены в медучреждения", - сказал Маршан. На уточняющий вопрос РИА Новости Маршан сообщил, что в больницу были доставлены не люди с избирательного участка, а злоумышленники, устроившие перестрелку с полицией. "Что касается в целом обстановки по республике, она напряженная, но сам процесс выборный сегодня у нас завершился. Слава Богу, на участках нет никаких беспорядков, процесс идет в спокойной обстановке, подсчет продолжается", - подчеркнул Маршан.

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абхазия, президентские выборы, нападение, задержание