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В МВД объяснили мотивы напавших на избирательный участок в Абхазии
В МВД объяснили мотивы напавших на избирательный участок в Абхазии - 01.03.2025, ПРАЙМ
В МВД объяснили мотивы напавших на избирательный участок в Абхазии
Нападение на избирательный участок в Абхазии стало реакцией на первые результаты выборов, по сути это политический терроризм, сообщил РИА Новости источник в МВД | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T22:17+0300
2025-03-01T22:17+0300
2025-03-01T22:17+0300
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Нападение на избирательный участок в Абхазии стало реакцией на первые результаты выборов, по сути это политический терроризм, сообщил РИА Новости источник в МВД республики. Ранее в пресс-службе МВД Абхазии сообщили РИА Новости, что неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии, где в воскресенье с 8.00 до 20.00 мск проходили выборы президента республики, повреждена избирательная урна, при попытке задержания полицией они открыли стрельбу. "Вооруженное нападение на избирательный участок и стрельба в сотрудников МВД - это реакция оппозиции на первые данные о поражении на выборах", - говорится в сообщении. Собеседник агентства добавил, что речь идет уже о политическом терроризме. Голосование проходило с 8.00 до 20.00 мск на территории Абхазии, а также на двух участках в России - в Москве и Черкесске. Как сообщал ЦИК, по состоянию на 18.00 явка избирателей составила 60%, свои голоса отдали почти 90 тысяч человек.
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Происшествия, АБХАЗИЯ, МВД, Выборы, нападение
В МВД объяснили мотивы напавших на избирательный участок в Абхазии
МВД: нападение на избирательный участок в Абхазии - это реакция на итоги выборов
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Нападение на избирательный участок в Абхазии стало реакцией на первые результаты выборов, по сути это политический терроризм, сообщил РИА Новости источник в МВД республики.
Ранее в пресс-службе МВД Абхазии сообщили РИА Новости, что неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии, где в воскресенье с 8.00 до 20.00 мск проходили выборы президента республики, повреждена избирательная урна, при попытке задержания полицией они открыли стрельбу.
"Вооруженное нападение на избирательный участок и стрельба в сотрудников МВД - это реакция оппозиции на первые данные о поражении на выборах", - говорится в сообщении.
Собеседник агентства добавил, что речь идет уже о политическом терроризме.
Голосование проходило с 8.00 до 20.00 мск на территории Абхазии, а также на двух участках в России - в Москве и Черкесске. Как сообщал ЦИК, по состоянию на 18.00 явка избирателей составила 60%, свои голоса отдали почти 90 тысяч человек.