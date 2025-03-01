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В МВД объяснили мотивы напавших на избирательный участок в Абхазии - 01.03.2025, ПРАЙМ
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В МВД объяснили мотивы напавших на избирательный участок в Абхазии
В МВД объяснили мотивы напавших на избирательный участок в Абхазии - 01.03.2025, ПРАЙМ
В МВД объяснили мотивы напавших на избирательный участок в Абхазии
Нападение на избирательный участок в Абхазии стало реакцией на первые результаты выборов, по сути это политический терроризм, сообщил РИА Новости источник в МВД | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T22:17+0300
2025-03-01T22:17+0300
происшествия
абхазия
мвд
выборы
нападение
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Нападение на избирательный участок в Абхазии стало реакцией на первые результаты выборов, по сути это политический терроризм, сообщил РИА Новости источник в МВД республики. Ранее в пресс-службе МВД Абхазии сообщили РИА Новости, что неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии, где в воскресенье с 8.00 до 20.00 мск проходили выборы президента республики, повреждена избирательная урна, при попытке задержания полицией они открыли стрельбу. "Вооруженное нападение на избирательный участок и стрельба в сотрудников МВД - это реакция оппозиции на первые данные о поражении на выборах", - говорится в сообщении. Собеседник агентства добавил, что речь идет уже о политическом терроризме. Голосование проходило с 8.00 до 20.00 мск на территории Абхазии, а также на двух участках в России - в Москве и Черкесске. Как сообщал ЦИК, по состоянию на 18.00 явка избирателей составила 60%, свои голоса отдали почти 90 тысяч человек.
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абхазия, мвд, выборы, нападение
Происшествия, АБХАЗИЯ, МВД, Выборы, нападение
22:17 01.03.2025
 
В МВД объяснили мотивы напавших на избирательный участок в Абхазии

МВД: нападение на избирательный участок в Абхазии - это реакция на итоги выборов

Россия выделит Абхазии кредит в 700 млн руб на докапитализацию ЦБ Абхазии, всего в 2010-2012 гг Абхазия получит более 10 млрд руб \расширенная версия\
Россия выделит Абхазии кредит в 700 млн руб на докапитализацию ЦБ Абхазии, всего в 2010-2012 гг Абхазия получит более 10 млрд руб \расширенная версия\
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Нападение на избирательный участок в Абхазии стало реакцией на первые результаты выборов, по сути это политический терроризм, сообщил РИА Новости источник в МВД республики.
Ранее в пресс-службе МВД Абхазии сообщили РИА Новости, что неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии, где в воскресенье с 8.00 до 20.00 мск проходили выборы президента республики, повреждена избирательная урна, при попытке задержания полицией они открыли стрельбу.
"Вооруженное нападение на избирательный участок и стрельба в сотрудников МВД - это реакция оппозиции на первые данные о поражении на выборах", - говорится в сообщении.
Собеседник агентства добавил, что речь идет уже о политическом терроризме.
Голосование проходило с 8.00 до 20.00 мск на территории Абхазии, а также на двух участках в России - в Москве и Черкесске. Как сообщал ЦИК, по состоянию на 18.00 явка избирателей составила 60%, свои голоса отдали почти 90 тысяч человек.
 
ПроисшествияАБХАЗИЯМВДВыборынападение
 
 
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