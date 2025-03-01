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В МВД объяснили мотивы напавших на избирательный участок в Абхазии

В МВД объяснили мотивы напавших на избирательный участок в Абхазии - 01.03.2025, ПРАЙМ

В МВД объяснили мотивы напавших на избирательный участок в Абхазии

Нападение на избирательный участок в Абхазии стало реакцией на первые результаты выборов, по сути это политический терроризм, сообщил РИА Новости источник в МВД | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T22:17+0300

2025-03-01T22:17+0300

2025-03-01T22:17+0300

происшествия

абхазия

мвд

выборы

нападение

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Нападение на избирательный участок в Абхазии стало реакцией на первые результаты выборов, по сути это политический терроризм, сообщил РИА Новости источник в МВД республики. Ранее в пресс-службе МВД Абхазии сообщили РИА Новости, что неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии, где в воскресенье с 8.00 до 20.00 мск проходили выборы президента республики, повреждена избирательная урна, при попытке задержания полицией они открыли стрельбу. "Вооруженное нападение на избирательный участок и стрельба в сотрудников МВД - это реакция оппозиции на первые данные о поражении на выборах", - говорится в сообщении. Собеседник агентства добавил, что речь идет уже о политическом терроризме. Голосование проходило с 8.00 до 20.00 мск на территории Абхазии, а также на двух участках в России - в Москве и Черкесске. Как сообщал ЦИК, по состоянию на 18.00 явка избирателей составила 60%, свои голоса отдали почти 90 тысяч человек.

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абхазия, мвд, выборы, нападение