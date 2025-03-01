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СК РФ возбудил дело в связи с нападением на избирательный участок в Абхазии

СК РФ возбудил дело в связи с нападением на избирательный участок в Абхазии - 01.03.2025, ПРАЙМ

СК РФ возбудил дело в связи с нападением на избирательный участок в Абхазии

Уголовные дела по ряду статей УК РФ, в том числе по статье терроризм, возбуждены в связи с нападением на избирательный участок в Абхазии, сообщила официальный... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T22:33+0300

2025-03-01T22:33+0300

2025-03-01T22:33+0300

происшествия

абхазия

выборы

нападение

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Уголовные дела по ряду статей УК РФ, в том числе по статье терроризм, возбуждены в связи с нападением на избирательный участок в Абхазии, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Ранее в пресс-службе МВД Абхазии сообщили РИА Новости, что неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии, где в воскресенье с 8.00 до 20.00 мск проходили выборы президента республики, повреждена избирательная урна, при попытке задержания полицией они открыли стрельбу. "Следственным комитетом России по фактам совершенных правонарушений и преступлений в отношении граждан РФ, имеющих также гражданство Абхазии, возбуждены уголовные дела по ряду статей Уголовного кодекса РФ, в том числе по статье терроризм", - сообщила Петренко. Петренко отметила, что сегодня в ходе второго тура выборов и последующего подсчета результатов в Республике Абхазия произошли новые нападения на граждан России, имеющих также гражданство Абхазии. Зарегистрировано несколько фактов угроз жизни, воспрепятствования волеизъявлению, в частности путем порчи урн с бюллетенями. "В одном из случаев был открыт огонь из автоматического оружия по сотрудникам правоохранительных органов Республики Абхазия. Часть нападавших задержана. Значительная часть подозреваемых установлена, совместно российскими и абхазскими правоохранителями. Идет активная работа по задержанию всех причастных", - добавляется в сообщении. В ведомстве также отметили, что СК России уже расследует уголовное дело по факту угроз гражданам России абхазской, армянской и русской национальностей, являющихся также гражданами Абхазии. "В расследовании есть серьёзные подвижки. В частности, в нем появились, кроме ранее названных, новые подозреваемые. Расследование продолжается", - отметили в ведомстве. Вместе с тем Петренко сообщила, что был установлен один из нападавших на избирательный участок, он ранен ответным огнем и находится в больнице."Один из участников преступной группы, напавшей на избирательный участок и открывшей огонь из автоматического оружия по абхазским правоохранителям установлен – это Нурик Смыр", - говорится в сообщении.Она уточнила, что в ходе ответного огня он получил ранение и находится в больнице."Продолжается установление других участников этого преступления", - добавила Петренко.Голосование проходило с 8.00 до 20.00 мск на территории Абхазии, а также на двух участках в России - в Москве и Черкесске. Как сообщал ЦИК, по состоянию на 18.00 явка избирателей составила 60%, свои голоса отдали почти 90 тысяч человек.

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абхазия, выборы, нападение, ск рф