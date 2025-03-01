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Во Франции призвали не делиться ядерным сдерживанием с Европой

Во Франции призвали не делиться ядерным сдерживанием с Европой - 01.03.2025, ПРАЙМ

Во Франции призвали не делиться ядерным сдерживанием с Европой

Глава парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступила против того, чтобы Франция поделилась своими... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T16:51+0300

2025-03-01T16:51+0300

2025-03-01T17:08+0300

политика

марин ле пен

ядерное оружие

европа

франция

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ПАРИЖ, 1 мар - ПРАЙМ. Глава парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступила против того, чтобы Франция поделилась своими возможностями ядерного сдерживания для защиты Европы. "Они хотели бы, чтобы этот конфликт продолжался, чтобы иметь возможность присвоить себе компетенции по вопросу обороны. Я этого не признаю. Я считаю, что французская оборона должна оставаться французской обороной, что ядерное сдерживание Франции должно оставаться ядерным сдерживанием Франции, что мы не должны ею делиться и тем более ее делегировать", - сказала Ле Пен журналистам. Трансляцию вело агентство Франс Пресс. Она добавила, что Соединенные Штаты остаются союзником и что вопроса о выходе Франции из НАТО не стоит. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью португальским телеканалам RTP1 и RTP3 заявил о готовности возобновить дискуссии об общеевропейских силах ядерного сдерживания. До этого лидер победившего на выборах в бундестаг блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что ФРГ следует рассмотреть идею о том, чтобы полагаться в ядерном сдерживании не только на США, но и на Францию.

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европа

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марин ле пен, ядерное оружие, европа, франция