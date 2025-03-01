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Украина и Великобритания подписали соглашение о займе, передают СМИ - 01.03.2025, ПРАЙМ
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Украина и Великобритания подписали соглашение о займе, передают СМИ
Украина и Великобритания подписали соглашение о займе, передают СМИ - 01.03.2025, ПРАЙМ
Украина и Великобритания подписали соглашение о займе, передают СМИ
Украина и Великобритания подписали соглашение о займе на 3,2 миллиарда долларов для поддержки оборонных возможностей Киева, сообщил украинский телеканал "ТСН". | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T23:10+0300
2025-03-01T23:10+0300
политика
великобритания
украина
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Украина и Великобритания подписали соглашение о займе на 3,2 миллиарда долларов для поддержки оборонных возможностей Киева, сообщил украинский телеканал "ТСН". В субботу Владимир Зеленский посетил Лондон, где провел встречу с британским премьером Киром Стармером. "Украина и Великобритания подписали новый заем на поддержку оборонных возможностей Украины на сумму 2,6 миллиарда фунтов (3,2 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "ТСН". Как отметили в "ТСН", встреча Зеленского и Стармера завершилась. В январе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
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великобритания, украина
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА
23:10 01.03.2025
 
Украина и Великобритания подписали соглашение о займе, передают СМИ

ТСН: Украина и Великобритания подписали соглашение о займе на $3,2 млрд

© AFP / Andrew CowieКрыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
© AFP / Andrew Cowie
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Украина и Великобритания подписали соглашение о займе на 3,2 миллиарда долларов для поддержки оборонных возможностей Киева, сообщил украинский телеканал "ТСН".
В субботу Владимир Зеленский посетил Лондон, где провел встречу с британским премьером Киром Стармером.
"Украина и Великобритания подписали новый заем на поддержку оборонных возможностей Украины на сумму 2,6 миллиарда фунтов (3,2 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "ТСН".
Как отметили в "ТСН", встреча Зеленского и Стармера завершилась.
Тауэрский мост в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
Экс-депутат Рады отметил очевидное влияние Великобритании на Зеленского
12:06
В январе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
 
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