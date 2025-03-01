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На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ - 01.03.2025, ПРАЙМ
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На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ
На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ - 01.03.2025, ПРАЙМ
На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ
Ротация наблюдателей МАГАТЭ состоялась на Запорожской АЭС, ее безопасность была обеспечена благодаря самоотверженной и профессиональной работе военнослужащих... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T20:16+0300
2025-03-01T20:16+0300
запорожская аэс
магатэ
ротация
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Ротация наблюдателей МАГАТЭ состоялась на Запорожской АЭС, ее безопасность была обеспечена благодаря самоотверженной и профессиональной работе военнослужащих Минобороны России и Росгвардии, маршрут для ротации впервые проходил по территории РФ, сообщила госкорпорация "Росатом". "На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В составе 27-й команды наблюдателей МАГАТЭ три инспектора. Их задача, как и прежде - наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической", - говорится в сообщении. Как отмечает "Росатом", очередная ротация должна была состояться еще месяц назад, ее дважды пришлось переносить из-за провокаций ВСУ. Чтобы найти решение для безопасной смены команды Агентства и сохранить ее присутствие на площадке, в течение февраля шли напряженные консультации, включая состоявшуюся в Москве встречу в межведомственном формате между генеральными директорами МАГАТЭ и "Росатома", подчеркнула госкорпорация. "В конечном итоге, благодаря самоотверженной и профессиональной работе военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации и Росгвардии, была обеспечена безопасность проведения ротации", - указывается в сообщении. "Принципиально важно, что маршрут впервые проходил по территории РФ", - подчеркивает "Росатом". В госкорпорации напомнили, что эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию, "что помогает сдерживать безрассудные попытки противника наносить удары по станции". ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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запорожская аэс, магатэ, ротация
Запорожская АЭС, МАГАТЭ, ротация
20:16 01.03.2025
 
На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ

"Росатом": на Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей МАГАТЭ

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Ротация наблюдателей МАГАТЭ состоялась на Запорожской АЭС, ее безопасность была обеспечена благодаря самоотверженной и профессиональной работе военнослужащих Минобороны России и Росгвардии, маршрут для ротации впервые проходил по территории РФ, сообщила госкорпорация "Росатом".
"На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В составе 27-й команды наблюдателей МАГАТЭ три инспектора. Их задача, как и прежде - наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической", - говорится в сообщении.
Как отмечает "Росатом", очередная ротация должна была состояться еще месяц назад, ее дважды пришлось переносить из-за провокаций ВСУ. Чтобы найти решение для безопасной смены команды Агентства и сохранить ее присутствие на площадке, в течение февраля шли напряженные консультации, включая состоявшуюся в Москве встречу в межведомственном формате между генеральными директорами МАГАТЭ и "Росатома", подчеркнула госкорпорация.
"В конечном итоге, благодаря самоотверженной и профессиональной работе военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации и Росгвардии, была обеспечена безопасность проведения ротации", - указывается в сообщении. "Принципиально важно, что маршрут впервые проходил по территории РФ", - подчеркивает "Росатом".
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во главе миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
Гросси назвал причины срыва ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС
12 февраля, 23:35
В госкорпорации напомнили, что эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию, "что помогает сдерживать безрассудные попытки противника наносить удары по станции".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
 
Запорожская АЭСМАГАТЭротация
 
 
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