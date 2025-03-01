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На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ

На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ - 01.03.2025, ПРАЙМ

На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ

Ротация наблюдателей МАГАТЭ состоялась на Запорожской АЭС, ее безопасность была обеспечена благодаря самоотверженной и профессиональной работе военнослужащих... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T20:16+0300

2025-03-01T20:16+0300

2025-03-01T20:16+0300

запорожская аэс

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Ротация наблюдателей МАГАТЭ состоялась на Запорожской АЭС, ее безопасность была обеспечена благодаря самоотверженной и профессиональной работе военнослужащих Минобороны России и Росгвардии, маршрут для ротации впервые проходил по территории РФ, сообщила госкорпорация "Росатом". "На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В составе 27-й команды наблюдателей МАГАТЭ три инспектора. Их задача, как и прежде - наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической", - говорится в сообщении. Как отмечает "Росатом", очередная ротация должна была состояться еще месяц назад, ее дважды пришлось переносить из-за провокаций ВСУ. Чтобы найти решение для безопасной смены команды Агентства и сохранить ее присутствие на площадке, в течение февраля шли напряженные консультации, включая состоявшуюся в Москве встречу в межведомственном формате между генеральными директорами МАГАТЭ и "Росатома", подчеркнула госкорпорация. "В конечном итоге, благодаря самоотверженной и профессиональной работе военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации и Росгвардии, была обеспечена безопасность проведения ротации", - указывается в сообщении. "Принципиально важно, что маршрут впервые проходил по территории РФ", - подчеркивает "Росатом". В госкорпорации напомнили, что эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию, "что помогает сдерживать безрассудные попытки противника наносить удары по станции". ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://1prime.ru/20250212/zaes-854889788.html

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запорожская аэс, магатэ, ротация