https://1prime.ru/20250301/zaklyuchennye-855380289.html

Франция бьет рекорды по загруженности тюрем

Франция бьет рекорды по загруженности тюрем - 01.03.2025, ПРАЙМ

Франция бьет рекорды по загруженности тюрем

Число заключенных во французских тюрьмах достигло рекордных 81 599 человек по состоянию на 1 февраля и превышает максимальную загруженность пенитенциарной... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T16:43+0300

2025-03-01T16:43+0300

2025-03-01T16:43+0300

политика

франция

заключенные

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ПАРИЖ, 1 мар - ПРАЙМ. Число заключенных во французских тюрьмах достигло рекордных 81 599 человек по состоянию на 1 февраля и превышает максимальную загруженность пенитенциарной системы страны более чем на 19 тысяч мест, сообщается в отчете, опубликованном министерством юстиции страны. По состоянию на 1 февраля во французских тюрьмах насчитывалось 62 363 места. Таким образом, общая загруженность тюремной системы составила 130,8%. В ряде пенитенциарных учреждений она превышает 200%, из-за чего 4,49 тысяч человек вынуждены спать на матрасах. В следственных изоляторах общая загруженность достигает 158,9%. Впервые рекордная отметка в 80 тысяч заключенных была преодолена 1 ноября 2024 года (80 130). С тех пор число заключенных продолжало расти, за исключением небольшого снижения 1 января (80 669 заключенных по сравнению с 80 792 на 1 декабря). Согласно исследованию о загруженности тюрем, опубликованному в июне Советом Европы, Франция занимает третье место в Европе по переполненности тюрем после Кипра и Румынии. ЕСПЧ неоднократно осуждал Францию за плохие условия в местах лишения свободы, в частности, за их перенаселенность. В июле 2023 года суд постановил, что были нарушены статьи Европейской конвенции по правам человека из-за переполненности тюрем и отсутствия целенаправленной работы по улучшению ситуации.

https://1prime.ru/20250211/zaklyuchennyy-854855419.html

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франция, заключенные