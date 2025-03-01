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Наставничество на работе будет оплачиваться в России с 1 марта - 01.03.2025, ПРАЙМ
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Наставничество на работе будет оплачиваться в России с 1 марта
Наставничество на работе будет оплачиваться в России с 1 марта - 01.03.2025, ПРАЙМ
Наставничество на работе будет оплачиваться в России с 1 марта
Федеральный закон с регулированием наставничества на работе вступил в силу 1 марта, согласно ему сотрудник может стать наставником другого работника и обучать... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T13:26+0300
2025-03-01T13:26+0300
россия
закон
работа
работа
сотрудники
плата
заработная плата
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Федеральный закон с регулированием наставничества на работе вступил в силу 1 марта, согласно ему сотрудник может стать наставником другого работника и обучать его за дополнительную плату. Документ устанавливает наставничество в сфере труда в качестве профессии и определяет регулирование труда наставников. Содержание, сроки и форма выполнения работы будут указываться в трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору с работником, которому работодатель поручает работу по наставничеству, При этом работник может досрочно отказаться от такой деятельности, а работодатель - досрочно отменить поручение о наставничестве. Размер оплаты устанавливается в соответствии с действующими у работодателя системами оплаты труда с учетом содержания и объема работы. Зарплата должна быть не ниже, чем в среднем по сфере.
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россия, закон, работа, работа, сотрудники, плата, заработная плата
РОССИЯ, закон, работа, РАБОТА, сотрудники, плата, заработная плата
13:26 01.03.2025
 
Наставничество на работе будет оплачиваться в России с 1 марта

Закон с регулированием наставничества на работе вступил в силу 1 марта

© fotolia.com / pressmaster#Современный бизнесмен
#Современный бизнесмен - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
© fotolia.com / pressmaster
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Федеральный закон с регулированием наставничества на работе вступил в силу 1 марта, согласно ему сотрудник может стать наставником другого работника и обучать его за дополнительную плату.
Документ устанавливает наставничество в сфере труда в качестве профессии и определяет регулирование труда наставников. Содержание, сроки и форма выполнения работы будут указываться в трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору с работником, которому работодатель поручает работу по наставничеству,
При этом работник может досрочно отказаться от такой деятельности, а работодатель - досрочно отменить поручение о наставничестве.
Размер оплаты устанавливается в соответствии с действующими у работодателя системами оплаты труда с учетом содержания и объема работы. Зарплата должна быть не ниже, чем в среднем по сфере.
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