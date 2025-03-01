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Защита Подольского настаивает на его переводе под домашний арест

Защита Подольского настаивает на его переводе под домашний арест - 01.03.2025, ПРАЙМ

Защита Подольского настаивает на его переводе под домашний арест

Защита замруководителя ООО "УК "Роснано" Бориса Подольского настаивает на его переводе под домашний арест по делу о злоупотреблении должностными полномочиями,... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T07:12+0300

2025-03-01T07:12+0300

2025-03-01T07:12+0300

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Защита замруководителя ООО "УК "Роснано" Бориса Подольского настаивает на его переводе под домашний арест по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, следует из документов в распоряжении РИА Новости. "Подольский Б.Г. является гражданином РФ, имеет несовершеннолетнего ребенка, больную мать-пенсионерку, инвалида 2-й группы, которой требуется забота и уход, на его иждивении находится отец-пенсионер, с учётом изложенного адвокат просит постановление отменить... избрать домашний арест", - говорится в материалах дела. Кроме того, защита указывала, что следователь не обосновал само событие преступления и причастность Подольского к инкриминируемым событиям. По делу проходят трое фигурантов: заместитель руководителя ООО "УК "Роснано" – исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова. Всем троим предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ, они арестованы до 26 марта. По версии следствия, в 2017 году, чтобы скрыть плохие результаты экономической деятельности компании, трое топ-менеджеров "Роснано" реклассифицировали финансовые обязательства. Используя искаженные данные, они предоставили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО "Роснано", что позволило избежать отзыва ранее выданных госгарантий. Благодаря этому они привлекли дополнительное финансирование, в результате "государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 миллиардов рублей".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , рф, роснано