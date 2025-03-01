Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Защита Подольского настаивает на его переводе под домашний арест - 01.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250301/zaschita-855372143.html
Защита Подольского настаивает на его переводе под домашний арест
Защита Подольского настаивает на его переводе под домашний арест - 01.03.2025, ПРАЙМ
Защита Подольского настаивает на его переводе под домашний арест
Защита замруководителя ООО "УК "Роснано" Бориса Подольского настаивает на его переводе под домашний арест по делу о злоупотреблении должностными полномочиями,... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T07:12+0300
2025-03-01T07:12+0300
экономика
общество
рф
роснано
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855372143.jpg?1740802345
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Защита замруководителя ООО "УК "Роснано" Бориса Подольского настаивает на его переводе под домашний арест по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, следует из документов в распоряжении РИА Новости. "Подольский Б.Г. является гражданином РФ, имеет несовершеннолетнего ребенка, больную мать-пенсионерку, инвалида 2-й группы, которой требуется забота и уход, на его иждивении находится отец-пенсионер, с учётом изложенного адвокат просит постановление отменить... избрать домашний арест", - говорится в материалах дела. Кроме того, защита указывала, что следователь не обосновал само событие преступления и причастность Подольского к инкриминируемым событиям. По делу проходят трое фигурантов: заместитель руководителя ООО "УК "Роснано" – исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова. Всем троим предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ, они арестованы до 26 марта. По версии следствия, в 2017 году, чтобы скрыть плохие результаты экономической деятельности компании, трое топ-менеджеров "Роснано" реклассифицировали финансовые обязательства. Используя искаженные данные, они предоставили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО "Роснано", что позволило избежать отзыва ранее выданных госгарантий. Благодаря этому они привлекли дополнительное финансирование, в результате "государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 миллиардов рублей".
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, роснано
Экономика, Общество , РФ, Роснано
07:12 01.03.2025
 
Защита Подольского настаивает на его переводе под домашний арест

Защита замглавы "Роснано" Подольского настаивает на его переводе под домашний арест

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Защита замруководителя ООО "УК "Роснано" Бориса Подольского настаивает на его переводе под домашний арест по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
"Подольский Б.Г. является гражданином РФ, имеет несовершеннолетнего ребенка, больную мать-пенсионерку, инвалида 2-й группы, которой требуется забота и уход, на его иждивении находится отец-пенсионер, с учётом изложенного адвокат просит постановление отменить... избрать домашний арест", - говорится в материалах дела.
Кроме того, защита указывала, что следователь не обосновал само событие преступления и причастность Подольского к инкриминируемым событиям.
По делу проходят трое фигурантов: заместитель руководителя ООО "УК "Роснано" – исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова.
Всем троим предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ, они арестованы до 26 марта.
По версии следствия, в 2017 году, чтобы скрыть плохие результаты экономической деятельности компании, трое топ-менеджеров "Роснано" реклассифицировали финансовые обязательства. Используя искаженные данные, они предоставили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО "Роснано", что позволило избежать отзыва ранее выданных госгарантий. Благодаря этому они привлекли дополнительное финансирование, в результате "государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 миллиардов рублей".
 
ЭкономикаОбществоРФРоснано
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала