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Защита Подольского настаивает на его переводе под домашний арест
Защита Подольского настаивает на его переводе под домашний арест - 01.03.2025, ПРАЙМ
Защита Подольского настаивает на его переводе под домашний арест
Защита замруководителя ООО "УК "Роснано" Бориса Подольского настаивает на его переводе под домашний арест по делу о злоупотреблении должностными полномочиями,... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T07:12+0300
2025-03-01T07:12+0300
2025-03-01T07:12+0300
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Защита замруководителя ООО "УК "Роснано" Бориса Подольского настаивает на его переводе под домашний арест по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
"Подольский Б.Г. является гражданином РФ, имеет несовершеннолетнего ребенка, больную мать-пенсионерку, инвалида 2-й группы, которой требуется забота и уход, на его иждивении находится отец-пенсионер, с учётом изложенного адвокат просит постановление отменить... избрать домашний арест", - говорится в материалах дела.
Кроме того, защита указывала, что следователь не обосновал само событие преступления и причастность Подольского к инкриминируемым событиям.
По делу проходят трое фигурантов: заместитель руководителя ООО "УК "Роснано" – исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова.
Всем троим предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ, они арестованы до 26 марта.
По версии следствия, в 2017 году, чтобы скрыть плохие результаты экономической деятельности компании, трое топ-менеджеров "Роснано" реклассифицировали финансовые обязательства. Используя искаженные данные, они предоставили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО "Роснано", что позволило избежать отзыва ранее выданных госгарантий. Благодаря этому они привлекли дополнительное финансирование, в результате "государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 миллиардов рублей".
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общество , рф, роснано
Экономика, Общество , РФ, Роснано
Защита Подольского настаивает на его переводе под домашний арест
Защита замглавы "Роснано" Подольского настаивает на его переводе под домашний арест
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Защита замруководителя ООО "УК "Роснано" Бориса Подольского настаивает на его переводе под домашний арест по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
"Подольский Б.Г. является гражданином РФ, имеет несовершеннолетнего ребенка, больную мать-пенсионерку, инвалида 2-й группы, которой требуется забота и уход, на его иждивении находится отец-пенсионер, с учётом изложенного адвокат просит постановление отменить... избрать домашний арест", - говорится в материалах дела.
Кроме того, защита указывала, что следователь не обосновал само событие преступления и причастность Подольского к инкриминируемым событиям.
По делу проходят трое фигурантов: заместитель руководителя ООО "УК "Роснано" – исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова.
Всем троим предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ, они арестованы до 26 марта.
По версии следствия, в 2017 году, чтобы скрыть плохие результаты экономической деятельности компании, трое топ-менеджеров "Роснано" реклассифицировали финансовые обязательства. Используя искаженные данные, они предоставили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО "Роснано", что позволило избежать отзыва ранее выданных госгарантий. Благодаря этому они привлекли дополнительное финансирование, в результате "государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 миллиардов рублей".