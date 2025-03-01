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В перепалке Зеленского и Трампа назвали имя Путина
В перепалке Зеленского и Трампа назвали имя Путина - 01.03.2025, ПРАЙМ
В перепалке Зеленского и Трампа назвали имя Путина
Имя российского президента Владимира Путина было упомянуто 20 раз за время перепалки Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Овальном... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T04:38+0300
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ВАШИНГТОН, 1 мар - ПРАЙМ. Имя российского президента Владимира Путина было упомянуто 20 раз за время перепалки Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, которая продлилась 50 минут и закончилась срывом соглашения по критическим минералам между Вашингтоном и Киевом, а также досрочным отъездом украинской делегации из Белого дома.
Как подсчитало РИА Новости, имя главы российского государства произносили как Трамп с Зеленским, так и журналисты, находившиеся в кабинете на открытой части обсуждения, закончившейся скандалом.
Примечательно, что ремарки американского лидера в адрес президента РФ носили, как правило, положительную оценку. Так, Трамп в самом начала встречи вспомнил о прошедшем в феврале телефонном разговоре с Путиным, указав на "прекрасные дискуссии" между США и Россией.
"Я знаю его долгое время. Я очень уверен в том, что они настроены очень серьезно, и мы заключим соглашение, и когда сделка будет заключена, я не думаю, что мы будем говорить о безопасности", - указал Трамп.
Позднее глава Белого дома также вспомнил про обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы президента США, по итогам которых Трамп в первый раз победил на выборах.
"Ему пришлось страдать из-за обмана с Россией. Знаете, Россия, Россия. Россия отсутствовала. Все дело было в Байдене. Он тут был ни при чем. Поэтому ему пришлось страдать из-за этого, и он смог это сделать", - указал президент США.
Трамп также подчеркнул в ходе перепалки с Зеленским, что Путин хочет заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине, а на провокационные вопросы журналистов в адрес президента РФ ответил отказом.
"Вы хотите, чтобы я сказал действительно ужасные вещи о Путине, а потом сказал: "Привет, Владимир. Как у нас дела с соглашением?" Так не выйдет", - резюмировал Трамп.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
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Экономика, Общество , Мировая экономика, США, РФ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Fox News
В перепалке Зеленского и Трампа назвали имя Путина
В перепалке Зеленского и Трампа в Овальном кабинете было 20 раз упомянуто имя Путина
ВАШИНГТОН, 1 мар - ПРАЙМ. Имя российского президента Владимира Путина было упомянуто 20 раз за время перепалки Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, которая продлилась 50 минут и закончилась срывом соглашения по критическим минералам между Вашингтоном и Киевом, а также досрочным отъездом украинской делегации из Белого дома.
Как подсчитало РИА Новости, имя главы российского государства произносили как Трамп с Зеленским, так и журналисты, находившиеся в кабинете на открытой части обсуждения, закончившейся скандалом.
Примечательно, что ремарки американского лидера в адрес президента РФ носили, как правило, положительную оценку. Так, Трамп в самом начала встречи вспомнил о прошедшем в феврале телефонном разговоре с Путиным, указав на "прекрасные дискуссии" между США и Россией.
"Я знаю его долгое время. Я очень уверен в том, что они настроены очень серьезно, и мы заключим соглашение, и когда сделка будет заключена, я не думаю, что мы будем говорить о безопасности", - указал Трамп.
Позднее глава Белого дома также вспомнил про обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы президента США, по итогам которых Трамп в первый раз победил на выборах.
"Ему пришлось страдать из-за обмана с Россией. Знаете, Россия, Россия. Россия отсутствовала. Все дело было в Байдене. Он тут был ни при чем. Поэтому ему пришлось страдать из-за этого, и он смог это сделать", - указал президент США.
Трамп также подчеркнул в ходе перепалки с Зеленским, что Путин хочет заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине, а на провокационные вопросы журналистов в адрес президента РФ ответил отказом.
"Вы хотите, чтобы я сказал действительно ужасные вещи о Путине, а потом сказал: "Привет, Владимир. Как у нас дела с соглашением?" Так не выйдет", - резюмировал Трамп.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.