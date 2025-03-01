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Депутат Госдумы призвал украинские элиты и военных свергнуть Зеленского
Депутат Госдумы призвал украинские элиты и военных свергнуть Зеленского - 01.03.2025, ПРАЙМ
Депутат Госдумы призвал украинские элиты и военных свергнуть Зеленского
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал украинские элиты и военных свергнуть Владимира Зеленского,... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T08:47+0300
2025-03-01T08:47+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал украинские элиты и военных свергнуть Владимира Зеленского, инициировав против него возбуждение уголовного дела за предательство национальных интересов страны.В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Встреча довольно быстро переросла в перепалку и, как сообщает телеканал Fox News, в конечном счете Трамп "вышвырнул" Зеленского, посчитав, что в ходе встречи тот не проявлял никакого уважения. Кроме того, было отменено подписание сделки по редкоземельным металлам между Украиной США, дополнил телеканал. По окончании встречи Трамп заявил, что не заметил у Зеленского желания урегулировать конфликт с Россией."Украинским элитам и военным пора пересмотреть свои подходы, "тепло" встретить Зеленского по возвращению из США, свергнуть и посадить в тюрьму, чтобы начать жизнь на Украине с нового листа, в том числе путем проведения новых выборов и прекращения военных действий", - сказал Шеремет РИА Новости. Как отметил депутат, отказ Зеленского от мирных переговоров фактически означает его предательство национальных интересов Украины, жители которой уже долгое время требуют прекращения военных действий в стране.
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украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, госдума, соглашение
Политика, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Госдума, соглашение
Депутат Госдумы призвал украинские элиты и военных свергнуть Зеленского
Шеремет: Зеленский предал национальные интересы Украины и должен быть наказан
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал украинские элиты и военных свергнуть Владимира Зеленского, инициировав против него возбуждение уголовного дела за предательство национальных интересов страны.
В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Встреча довольно быстро переросла в перепалку и, как сообщает телеканал Fox News, в конечном счете Трамп "вышвырнул" Зеленского, посчитав, что в ходе встречи тот не проявлял никакого уважения. Кроме того, было отменено подписание сделки по редкоземельным металлам между Украиной США, дополнил телеканал. По окончании встречи Трамп заявил, что не заметил у Зеленского желания урегулировать конфликт с Россией.
"Украинским элитам и военным пора пересмотреть свои подходы, "тепло" встретить Зеленского по возвращению из США, свергнуть и посадить в тюрьму, чтобы начать жизнь на Украине с нового листа, в том числе путем проведения новых выборов и прекращения военных действий", - сказал Шеремет РИА Новости.
Как отметил депутат, отказ Зеленского от мирных переговоров фактически означает его предательство национальных интересов Украины, жители которой уже долгое время требуют прекращения военных действий в стране.
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