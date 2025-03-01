https://1prime.ru/20250301/zelenskiy-855373703.html

Депутат Госдумы призвал украинские элиты и военных свергнуть Зеленского

Депутат Госдумы призвал украинские элиты и военных свергнуть Зеленского - 01.03.2025, ПРАЙМ

Депутат Госдумы призвал украинские элиты и военных свергнуть Зеленского

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал украинские элиты и военных свергнуть Владимира Зеленского,... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T08:47+0300

2025-03-01T08:47+0300

2025-03-01T08:47+0300

политика

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

госдума

соглашение

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал украинские элиты и военных свергнуть Владимира Зеленского, инициировав против него возбуждение уголовного дела за предательство национальных интересов страны.В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Встреча довольно быстро переросла в перепалку и, как сообщает телеканал Fox News, в конечном счете Трамп "вышвырнул" Зеленского, посчитав, что в ходе встречи тот не проявлял никакого уважения. Кроме того, было отменено подписание сделки по редкоземельным металлам между Украиной США, дополнил телеканал. По окончании встречи Трамп заявил, что не заметил у Зеленского желания урегулировать конфликт с Россией."Украинским элитам и военным пора пересмотреть свои подходы, "тепло" встретить Зеленского по возвращению из США, свергнуть и посадить в тюрьму, чтобы начать жизнь на Украине с нового листа, в том числе путем проведения новых выборов и прекращения военных действий", - сказал Шеремет РИА Новости. Как отметил депутат, отказ Зеленского от мирных переговоров фактически означает его предательство национальных интересов Украины, жители которой уже долгое время требуют прекращения военных действий в стране.

https://1prime.ru/20250301/zelenskij-855371473.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, госдума, соглашение