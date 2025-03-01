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В Конгрессе США недовольны выходкой Зеленского в Белом доме
В Конгрессе США недовольны выходкой Зеленского в Белом доме - 01.03.2025, ПРАЙМ
В Конгрессе США недовольны выходкой Зеленского в Белом доме
Конгрессвумен США Виктория Спартц, являющаяся уроженкой Украины, заявила в соцсети X, что Владимир Зеленский устроил перепалку с президентом США Дональдом... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T10:28+0300
2025-03-01T10:28+0300
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Конгрессвумен США Виктория Спартц, являющаяся уроженкой Украины, заявила в соцсети X, что Владимир Зеленский устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом, намеренно пытаясь повысить свой рейтинг."Зеленский оказывает серьезную медвежью услугу украинскому народу, оскорбляя американского президента и американский народ – лишь для того, чтобы успокоить европейцев и увеличить свой низкий рейтинг на Украине... Это не театральное представление, а настоящая война!" — написала она.Встреча Трампа и Зеленского, которая в итоге переросла в перепалку, состоялась в пятницу в Вашингтоне. Как сообщил американский телеканал Fox News, американский лидер выгнал Зеленского за проявленное неуважение. Также телеканал сообщил об отмене подписания соглашения между США и Украиной о редкоземельных металлах.Телеканал CBS News со ссылкой на источники в окружении Трампа отмечал, что инцидент в Белом доме поставил под сомнение дальнейшую поддержку Украины. Сообщалось, что киевские чиновники после случившегося пытались убедить Белый дом вернуться к переговорам, однако попытки не принесли результатов, поскольку Трамп не желает в настоящее время общаться с Зеленским.
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украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, fox news, сделка, белый дом
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, Fox News, сделка, Белый дом
В Конгрессе США недовольны выходкой Зеленского в Белом доме
Конгрессвумен Спартц: Зеленский устроил целый спектакль для поднятия рейтинга
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ.
Конгрессвумен США Виктория Спартц, являющаяся уроженкой Украины, заявила в соцсети X
, что Владимир Зеленский устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом, намеренно пытаясь повысить свой рейтинг.
"Зеленский оказывает серьезную медвежью услугу украинскому народу, оскорбляя американского президента и американский народ – лишь для того, чтобы успокоить европейцев и увеличить свой низкий рейтинг на Украине... Это не театральное представление, а настоящая война!" — написала она.
Встреча Трампа и Зеленского, которая в итоге переросла в перепалку, состоялась в пятницу в Вашингтоне. Как сообщил американский телеканал Fox News, американский лидер выгнал Зеленского за проявленное неуважение. Также телеканал сообщил об отмене подписания соглашения между США и Украиной о редкоземельных металлах.
Телеканал CBS News со ссылкой на источники в окружении Трампа отмечал, что инцидент в Белом доме поставил под сомнение дальнейшую поддержку Украины. Сообщалось, что киевские чиновники после случившегося пытались убедить Белый дом вернуться к переговорам, однако попытки не принесли результатов, поскольку Трамп не желает в настоящее время общаться с Зеленским.
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