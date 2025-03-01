https://1prime.ru/20250301/zelenskiy-855375358.html
В Крыму прокомментировали хамский стиль дипломатии Зеленского в США
В Крыму прокомментировали хамский стиль дипломатии Зеленского в США - 01.03.2025, ПРАЙМ
В Крыму прокомментировали хамский стиль дипломатии Зеленского в США
Президент США Дональд Трамп не стал терпеть "украинский стиль дипломатии" Владимира Зеленского, который можно описать известной поговоркой о свинье за столом,... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T10:59+0300
2025-03-01T10:59+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не стал терпеть "украинский стиль дипломатии" Владимира Зеленского, который можно описать известной поговоркой о свинье за столом, заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Встреча вскоре переросла в перепалку и, как сообщает американский телеканал Fox News, закончилась тем, что Трамп "вышвырнул" Зеленского за проявленное к американскому лидеру неуважение. Кроме того, сообщается об отмене подписания сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной. По окончании встречи Трамп заявил, что не заметил у Зеленского желания урегулировать конфликт с Россией."Случившееся — яркая демонстрация того самого "украинского стиля дипломатии", которым многие в мире умилялись. Суть его выражается в нашей поговорке: "Посади свинью за стол, она и ноги на стол". Вот только, похоже, Трамп и его команда несколько иначе воспитаны. Им такое откровенное хамство определённо не нравится, и, видимо, терпеть его они не намерены", - написал Константинов в Telegram-канале. Зеленский во время встречи с Трампом на весь мир расписался в собственной неадекватности, добавил он. В будущем все может пойти по сюжету известной сказки о Золушке, где после в определенный час карета превратилась в тыкву, а кучер — в крысу, отметил Константинов, подразумевая под кучером Зеленского. Теперь у мира словно спала пелена глаз и они видят истинную натуру Зеленского, заключил политик.
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Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, Владимир Зеленский, КРЫМ, Fox News, сделка, встреча
В Крыму прокомментировали хамский стиль дипломатии Зеленского в США
Константинов: Зеленский на встрече в Белом доме показал всем свою неадекватность
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не стал терпеть "украинский стиль дипломатии" Владимира Зеленского, который можно описать известной поговоркой о свинье за столом, заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.
В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Встреча вскоре переросла в перепалку и, как сообщает американский телеканал Fox News, закончилась тем, что Трамп "вышвырнул" Зеленского за проявленное к американскому лидеру неуважение. Кроме того, сообщается об отмене подписания сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной. По окончании встречи Трамп заявил, что не заметил у Зеленского желания урегулировать конфликт с Россией.
"Случившееся — яркая демонстрация того самого "украинского стиля дипломатии", которым многие в мире умилялись. Суть его выражается в нашей поговорке: "Посади свинью за стол, она и ноги на стол". Вот только, похоже, Трамп и его команда несколько иначе воспитаны. Им такое откровенное хамство определённо не нравится, и, видимо, терпеть его они не намерены", - написал Константинов в Telegram-канале.
Зеленский во время встречи с Трампом на весь мир расписался в собственной неадекватности, добавил он.
В будущем все может пойти по сюжету известной сказки о Золушке, где после в определенный час карета превратилась в тыкву, а кучер — в крысу, отметил Константинов, подразумевая под кучером Зеленского. Теперь у мира словно спала пелена глаз и они видят истинную натуру Зеленского, заключил политик.
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