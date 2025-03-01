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Экс-премьер Украины назвал нападки Зеленского неслучайными

Экс-премьер Украины назвал нападки Зеленского неслучайными - 01.03.2025, ПРАЙМ

Экс-премьер Украины назвал нападки Зеленского неслучайными

Владимир Зеленский заранее настроился на конфликт во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявил агентству РИА Новости экс-премьер Украины Николай | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T13:21+0300

2025-03-01T13:21+0300

2025-03-01T13:21+0300

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заранее настроился на конфликт во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявил агентству РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров. Он также добавил, что, вероятно, инцидент в Вашингтоне был заранее спланирован в Лондоне и Париже.Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая состоялась в Вашингтоне в пятницу, вскоре переросла в перепалку. Согласно данным телеканала Fox News, Трамп выгнал Зеленского, почувствовав, что тот демонстрирует неуважение к американскому лидеру. Кроме того, была отменена сделка США и Украины по редкоземельным металлам. Президент США отметил, что не видит у Зеленского желания искать пути мирного разрешения конфликта с Россией.По мнению Азарова, Зеленский всегда следовал заранее подготовленным сценариям, которые были частью его публичного имиджа, поэтому ошибочно полагать, что его поведение в Белом доме было случайным.Он также напомнил, что в начале февраля Зеленский вел себя агрессивно по отношению к министру финансов США Скотту Бессенту, заставив его ждать встречи в Киеве четыре часа, а затем и вовсе отказав ему в подписании сделки по ресурсам на Украине. Все это, по мнению Азарова, также является частью прописанной стратегии.Как считает политик, скандал Зеленского в Овальном кабинете продолжает прошлый сценарий с истерикой перед Бессентом."Суть сценария заключается в том, что всё руководство Европейского Союза антитрамповское, все эти кадры поставлены демократической, пробайденовской, прообамовской администрацией", - отметил Азаров. По его словам, западные лидеры, включая Великобританию, имеют свои интересы в противостоянии Трампу. В то время как США считают, что Украине следует прекратить конфликт и сменить власть, европейцы и британцы, наоборот, считают, что давление на Россию должно продолжаться."И они поставили ему (Зеленскому - ред.) такой вот сценарий: давай-ка, парень, иди на скандал. Тебе не нужен мир, тебе не нужна эта сделка (по редкоземельным металлам, - ред.). Значит, делай всё, чтобы сорвать и мирные переговоры, и сделку. Пусть видят, что ты крутой парень, что ты никакого Трампа не признаешь", - считает Азаров. По мнению Азарова, Зеленский еще до прилета в Вашингтон понимал, что никакую сделку он подписывать не будет и давно был настроен на скандал.Он также отметил, что ссора с Трампом может укрепить позиции Зеленского внутри Украины, где он может получить поддержку за свое противостояние США, особенно в свете негативного отношения к сделке по редкоземельным металлам.Сегодня украинцы могут аплодировать Зеленскому за его позицию, но завтра они будут возмущаться действиями военкоматов, заметил политик, назвав подобную поддержку Зеленского временной.Он также отметил, что для того, чтобы Трамп реально повлиял на ситуацию на Украине, ему необходимо сменить посла и ключевых сотрудников посольства США в Киеве. Как подчеркнул Азаров, он убежден, что именно эти люди на самом деле управляют Украиной, а не сам Зеленский, и как только случится замена кадров, за ней последует чистка на всех уровнях.По его словам, если Трамп действительно хочет повлиять на Украину, то ему надо поменять посла США на Украине и весь состав посольства. "И дойдет дело до Зеленского, (главы офиса Зеленского Андрея - ред.) Ермака и тому подобных", - прогнозирует Азаров.

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украина, киев, владимир зеленский, сша, дональд трамп, николай азаров, встреча, белый дом