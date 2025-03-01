https://1prime.ru/20250301/zelenskiy-855378025.html

Украинский эксперт заявил, что Зеленский лишил страну главного союзника

Украинский эксперт заявил, что Зеленский лишил страну главного союзника - 01.03.2025, ПРАЙМ

Украинский эксперт заявил, что Зеленский лишил страну главного союзника

После перепалки Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом во время визита в Белый дом, Украина лишилась союзника в лице США, и теперь страну... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T14:53+0300

2025-03-01T14:53+0300

2025-03-01T14:53+0300

политика

украина

владимир зеленский

сша

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вашингтон

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. После перепалки Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом во время визита в Белый дом, Украина лишилась союзника в лице США, и теперь страну ожидают масштабные последствия, заявил украинский политолог Владимир Фесенко.Встреча Трампа и Зеленского, прошедшая в пятницу в Вашингтоне, переросла в словесную перепалку. По данным телеканала Fox News, после конфликта, в ходе которого американский президент воспринял поведение Зеленского как неуважительное, Трамп выгнал его. Запланированное подписание соглашения по редкоземельным металлам было отменено. Глава Белого дома также отметил, что не видит у Зеленского стремления урегулировать конфликт с Россией."США больше не союзник Украины", - приводит слова Фесенко агентство AFP, которому он дал комментарий. По мнению эксперта, последствия потери такого мощного союзника могут оказаться весьма значительными, так как помощь США Украине включала в себя не только поставки оружия, но и предоставление данных военной разведки и поддержку связи.Как отметил участник движения "Другая Украина" и экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в интервью агентству РИА Новости, конфликт Зеленского и Трампа приведет к активизации политического процесса на Украине. В стране сложится широкая коалиция, целью которой будет устранение Зеленского с политической арены.Накануне профильное издание Record со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщало, что министр обороны США Пит Хегсет приказал американскому киберкомандованию прекратить любую деятельность против России, включая наступательные кибероперации. Позднее газета Wall Street Journal написала, что сам Трамп приказал сотрудникам аппарата нацбезопасности проверить, может ли Вашингтон временно или полностью прекратить поставки вооружений на Украину. В свою очередь, Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствовали и будут препятствовать урегулированию конфликта, а также напрямую вовлекают в конфликт НАТО, по сути являясь "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут законной целью для России. Кроме того, как отметил глава МИД, США и НАТО участвуют в конфликте не только за счет поставок оружия, но и посредством проведения подготовки кадров на территории Германии, Великобритании, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны западных стран будет оттягивать переговоры и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250301/zelenskiy-855376612.html

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украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, вашингтон, пит хегсет, нато