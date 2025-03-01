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Зеленскому все-таки удалось обмануть Трампа, пишут СМИ
Зеленскому все-таки удалось обмануть Трампа, пишут СМИ - 01.03.2025, ПРАЙМ
Зеленскому все-таки удалось обмануть Трампа, пишут СМИ
Владимир Зеленский принес на встречу с президентом США Дональдом Трампом ненастоящий чемпионский пояс украинского боксера Александра Усика, сообщило украинское... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T17:59+0300
2025-03-01T17:59+0300
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский принес на встречу с президентом США Дональдом Трампом ненастоящий чемпионский пояс украинского боксера Александра Усика, сообщило украинское издание "Трибуна", ссылаясь на комментарии самого Усика в соцсетях.В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Впоследствии встреча переросла в перепалку. Сопровождающие Зеленского лица принесли на встречу пояс чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC), якобы завоеванный Усиком в декабре 2024 года. Как сообщило издание, позднее в социальной сети TikTok боксера попросили объяснить, чей пояс принес с собой Зеленский.Усик на вопросы о поясе ответил, что все его пояса находятся у боксера дома. "Трибуна" пишет, что боксер отказался от четких комментариев касательно пояса, который привез Зеленский в Вашингтон, назвав пояс каким-то "специальным".Как отметила ранее агентству РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова, демонстрация Зеленского чемпионского пояса боксера Усика не оказала никакого влияния на президента Трампа.
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Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США, TikTok, ВАШИНГТОН
Зеленскому все-таки удалось обмануть Трампа, пишут СМИ
"Трибуна": Зеленский принес на встречу с Трампом ненастоящий пояс боксера Усика
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский принес на встречу с президентом США Дональдом Трампом ненастоящий чемпионский пояс украинского боксера Александра Усика, сообщило украинское издание "Трибуна", ссылаясь на комментарии самого Усика в соцсетях.
В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Впоследствии встреча переросла в перепалку. Сопровождающие Зеленского лица принесли на встречу пояс чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC), якобы завоеванный Усиком в декабре 2024 года. Как сообщило издание, позднее в социальной сети TikTok боксера попросили объяснить, чей пояс принес с собой Зеленский.
Усик на вопросы о поясе ответил, что все его пояса находятся у боксера дома. "Трибуна" пишет, что боксер отказался от четких комментариев касательно пояса, который привез Зеленский в Вашингтон, назвав пояс каким-то "специальным".
Как отметила ранее агентству РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова, демонстрация Зеленского чемпионского пояса боксера Усика не оказала никакого влияния на президента Трампа.
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