https://1prime.ru/20250301/zelenskiy-855381421.html

Зеленскому все-таки удалось обмануть Трампа, пишут СМИ

Зеленскому все-таки удалось обмануть Трампа, пишут СМИ - 01.03.2025, ПРАЙМ

Зеленскому все-таки удалось обмануть Трампа, пишут СМИ

Владимир Зеленский принес на встречу с президентом США Дональдом Трампом ненастоящий чемпионский пояс украинского боксера Александра Усика, сообщило украинское... | 01.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-01T17:59+0300

2025-03-01T17:59+0300

2025-03-01T18:24+0300

владимир зеленский

дональд трамп

сша

tiktok

вашингтон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский принес на встречу с президентом США Дональдом Трампом ненастоящий чемпионский пояс украинского боксера Александра Усика, сообщило украинское издание "Трибуна", ссылаясь на комментарии самого Усика в соцсетях.В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Впоследствии встреча переросла в перепалку. Сопровождающие Зеленского лица принесли на встречу пояс чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC), якобы завоеванный Усиком в декабре 2024 года. Как сообщило издание, позднее в социальной сети TikTok боксера попросили объяснить, чей пояс принес с собой Зеленский.Усик на вопросы о поясе ответил, что все его пояса находятся у боксера дома. "Трибуна" пишет, что боксер отказался от четких комментариев касательно пояса, который привез Зеленский в Вашингтон, назвав пояс каким-то "специальным".Как отметила ранее агентству РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова, демонстрация Зеленского чемпионского пояса боксера Усика не оказала никакого влияния на президента Трампа.

https://1prime.ru/20250301/tramp-855379870.html

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, дональд трамп, сша, tiktok, вашингтон