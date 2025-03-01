https://1prime.ru/20250301/zelenskiy-855383882.html
Уолц рассказал, чем Зеленский разозлил Трампа
Уолц рассказал, чем Зеленский разозлил Трампа - 01.03.2025, ПРАЙМ
Уолц рассказал, чем Зеленский разозлил Трампа
Президент США Дональд Трамп был не только разочарован, но и разозлен поведением Владимира Зеленского, который устроил в Белом доме настоящую "засаду", заявил в... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T21:04+0300
2025-03-01T21:04+0300
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политика
майкл уолц
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 1 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп был не только разочарован, но и разозлен поведением Владимира Зеленского, который устроил в Белом доме настоящую "засаду", заявил в интервью Fox News советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц."Это могло и должно было стать позитивным моментом для Украины, мы бы перешли к дальнейшим переговорам с русскими и добились прекращения войны. Но вместо этого, что и расстроило президента, - честно говоря, разозлило, - стало неясно, хочет ли Зеленский по-настоящему остановить бои. И он пытался оправдать все это перед всем миром", - сказал Уолтц.Уолтц отметил, что поведение Зеленского в Белом доме "было своего рода засадой", добавив, что, по его мнению, "это полностью неправильно". "У нас была встреча после того, как прессу вывели, и мы посоветовали президенту (Трампу - ред.) практически единогласно, что после такого оскорбления в Овальном кабинете мы не видим продолжения", - подчеркнул Уолтц. По его словам, команда Трампа также пришла к выводу, что дальнейшее взаимодействие приведет только к регрессу. "Если вы не согласны, делайте это за закрытыми дверями, а не так, это было полностью неприемлемо", - добавил высокопоставленный представитель Белого дома. Как отметил Уолтц, в Белом доме всё было организовано для подписания соглашения о совместной разработке украинских недр, а Зеленский даже не понял, что случилось, в отличие от других участников украинской делегации. "Его посол и советник - они практически плакали, чтобы это продолжилось", - сказал Уолтц. Трамп накануне отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
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майкл уолц, владимир зеленский, дональд трамп
Политика, Майкл Уолц, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Уолц рассказал, чем Зеленский разозлил Трампа
Советник президента США Уолц: Зеленский разозлил Трампа своей "засадой"
ВАШИНГТОН, 1 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп был не только разочарован, но и разозлен поведением Владимира Зеленского, который устроил в Белом доме настоящую "засаду", заявил в интервью Fox News советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц.
"Это могло и должно было стать позитивным моментом для Украины, мы бы перешли к дальнейшим переговорам с русскими и добились прекращения войны. Но вместо этого, что и расстроило президента, - честно говоря, разозлило, - стало неясно, хочет ли Зеленский по-настоящему остановить бои. И он пытался оправдать все это перед всем миром", - сказал Уолтц.
Уолтц отметил, что поведение Зеленского в Белом доме "было своего рода засадой", добавив, что, по его мнению, "это полностью неправильно".
"У нас была встреча после того, как прессу вывели, и мы посоветовали президенту (Трампу - ред.) практически единогласно, что после такого оскорбления в Овальном кабинете мы не видим продолжения", - подчеркнул Уолтц.
Трамп выгнал Зеленского после перепалки в Белом доме, сообщил Fox News
По его словам, команда Трампа также пришла к выводу, что дальнейшее взаимодействие приведет только к регрессу.
"Если вы не согласны, делайте это за закрытыми дверями, а не так, это было полностью неприемлемо", - добавил высокопоставленный представитель Белого дома.
Как отметил Уолтц, в Белом доме всё было организовано для подписания соглашения о совместной разработке украинских недр, а Зеленский даже не понял, что случилось, в отличие от других участников украинской делегации.
"Его посол и советник - они практически плакали, чтобы это продолжилось", - сказал Уолтц.
Трамп накануне отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.